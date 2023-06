Franse dief (54) gestraft nadat hij winkeluitbater hardhandig duwt in De Panne

Een 54-jarige Fransman kreeg van de strafrechter in Veurne 9 maanden cel waarvan 4 met uitstel voor een gewelddadige diefstal vorige maan in de Proxy Delhaize van De Panne. Hij stal er een fles whisky en duwde nadien hardhandig de uitbater die tussenbeide kwam.

De feiten gebeurden op 18 mei vorige maand in de Proxy Delhaize in de Zeelaan in De Panne. In de vooravond zag de uitbater hoe de 54-jarige Fransman P.L. binnenkwam. De man woont in Wavrechain maar verbleef toen in De Panne.

Betrapt door uitbater

Al van bij zijn binnenkomst gedroeg hij zich verdacht. De man nam een fles whisky Label 5 ter waarde van 19,75 euro uit de rekken en opende de fles. Hij dronk er even van en wilde zo laten uitschijnen dat hij de fles al op zak had voor zijn binnenkomst. Hij werd betrapt door de uitbater die hem vroeg te betalen. P.L. weigerde en begon de uitbater meermaals hardhandig te duwen om weg te raken.

Met een omstaander kon hij in bedwang gehouden worden tot de komst van de politie. Hij kreeg nu 9 maanden cel waarvan 4 met uitstel. (JH)