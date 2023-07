Franse dames gefilmd terwijl ze vernielingen aanbrengen in inkomhal hotel Ambassador in De Panne

Twee Franstalige dames hebben zondagnacht schade toegebracht in de inkomhal van hotel Ambassador in De Panne. De twee waren furieus en eisten dat het hotel, dat gesloten was, een taxi zou bellen. “Toen ik weigerde stampten ze op de deur en vernielden een bloembak en stuk vloer”, zegt eigenaar Luc Kamoen.

De feiten gebeurden in de nacht van zondag op maandag rond 4.40 uur in hotel Ambassador in de Duinkerkelaan in De Panne. “De receptie was op dat ogenblik gesloten”, zegt hoteluitbater Luc Kamoen.

Bloembak omver

“Maar twee dames in de inkomhal bleven maar bellen. Toen ik de telefoon opnam zag ik hen staan met twee honden. Ze waren heel furieus en eisten dat ik een taxi zou bellen. Ik legde hen uit dat de receptie gesloten was en dit niet kon maar ze bleven maar roepen. Daarna haakte ik in. Bij de opening s’ ochtends om 6.30 uur zagen we dat een van hen geprobeerd had de glazen toegangsdeur in te trappen maar dat mislukte. Daarna heeft die ene vrouw nog een grote bloembak omver geduwd. Door het gewicht is een stuk van de marmer vloer gebroken, zitten er krassen op de ramen en muren en is de bloembak zelf stuk. Dit is onaanvaardbaar. Het is triest dat iemand die zijn zin niet krijgt deze mentaliteit toont.”

De politie ging langs voor een pv en bekijkt de camerabeelden van de dames, die het hotel ook zelf deelde op sociale media. (JH)