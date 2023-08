Franse carjacker die 72-jarige dame overviel in Menen gebruikte speelgoedgeweer, parket vraagt uitlevering

Maandag ging een Fransman aan de haal met de Volkswagen T-Roc van een 72-jarige vrouw aan het zwembad in Menen. Hij gebruikte daarbij een speelgoedgeweer. Hij kon dankzij haar iPhone getraceerd worden en werd iets over Rijsel gearresteerd. Het parket vraagt nu de uitlevering.

Dankzij de trackingfunctie van de iPhone van het slachtoffer die nog in haar wagen lag, kon maandag een Franse carjacker gevat worden. Om 8.30 uur ging hij aan het zwembad in Menen, waar de 72-jarige vrouw ging zwemmen, aan de haal met haar Volkswagen T-Roc.

Achtervolging

In Béthune, een gemeente iets over Rijsel, kon de man gearresteerd worden dankzij een gedegen samenwerking tussen de Franse gendarmerie en de politiezone Grensleie. Een anoniem voertuig van de politie kon de man na een achtervolging van een halfuur staande houden.

De man was naast de vrouw gaan zitten in haar wagen en hield een wapen tegen haar hoofd. Achteraf blijkt dit nu om een speelgoedgeweer te gaan. De man zit momenteel vast in Frankrijk. Het parket vraagt de uitlevering van de verdachte.