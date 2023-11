Francis (54) opent deuren van frituur ondanks bestorming van Clubfans daags voordien: “Ze wilden Bengaals vuurwerk binnengooien”

“Schrik? Neen, ik doe mijn zaak gewoon weer open. Maar wat ik wél weet, is dat ze hier niet toevallig waren. Die gasten wísten dat hier supporters van Cercle zouden zitten. Het ging tijdens de week al rond dat ze ze hier wel zouden ‘pakken’”. Daags nadat zijn zaak werd bestormd door aanhangers van Club Brugge, staat Francis De Backer (54) weer in zijn frituur in Brugge.

Zijn frituur is maandagmiddag gesloten – de zaak opent pas ‘s avonds – maar toch krijgt Francis De Backer opvallend veel bezoek. “Wat is hier gebeurd, zeg? Ik hoorde het daarnet. Verschrikkelijk, toch”, zegt één van de vaste bezoekers van de frituur wanneer hij zijn hoofd even laat zien in de zaak. Francis neemt rustig zijn tijd om uitleg te geven. Op de achtergrond is zijn echtgenote druk bezig om de zaak een grondige poetsbeurt te geven.

Aan het gedrag van het koppel merk je niet dat hun frituur nauwelijks een halve dag eerder werd bestormd door supporters van Club Brugge. “Het was omstreeks 18.30 uur”, doet Francis het verhaal. “Ik was zelf volop bezig met frieten bakken, toen ik plots tumult hoorde aan de andere kant van de zaak. Wat bleek? Buiten had een groep supporters van Club Brugge zich verzameld. Hun bedoeling was duidelijk om hier binnen te raken.”

Bengaals vuurwerk

Op beelden die gemaakt werden door een buurtbewoner is te zien hoe de groep – zo’n 15 tot 20 mensen – effectief probeert om de frituur binnen te komen. De aanwezige klanten hadden de deur evenwel gebarricadeerd, waardoor een confrontatie werd vermeden. Buiten gooiden de amokmakers uiteindelijk onder andere een grote vuilnisbak tegen de vitrine en schopten en sloegen ze op de ramen. Eén raam sneuvelde volledig, de rest van de vitrine liep schade op. “Volgens mij was het hun bedoeling om hun Bengaals vuurwerk dat ze bij zich hadden hier binnen te gooien tussen de mensen. Wat natuurlijk enorm gevaarlijk is”, zegt Francis.

“Weet je, het zal zeker geen toeval zijn dat ze hier passeerden. Hier komen nu eenmaal regelmatig supporters van Cercle samen en ook zondagavond zaten er hier heel wat.” Francis spurtte zelf nog naar buiten, maar omdat hij zag dat de groep relatief groot was én ze staven bij zich hadden, besloot hij de achtervolging niet in te zetten en te wachten op de komst van de hulpdiensten.

Geen schrik

De groep zette het uiteindelijk op een lopen. De politie kon kort nadien vijf heethoofden oppakken. Het onderzoek naar de feiten loopt ondertussen volop. “Of ik geen schrik heb dat ze zullen terugkeren? Neen. Ik doe mijn zaak gewoon weer open. Maar zo’n gedrag kan je toch niet normaal noemen? Het gerucht ging de voorbije week al de ronde dat ze supporters van Cercle hier zouden komen ‘pakken’. Het is nu gelukkig ‘maar’ een ruit die sneuvelde. De brandweer kwam die kort nadien al dichttimmeren.”

Het parket laat maandag weten dat vier mannen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Ze worden verdacht van bendevorming en brandstichting. Het gaat om Bruggelingen (geboren in 1991, 1986 en 1994) en een man uit Oostkamp (geboren in 1998). Een vijfde opgepakte man mocht beschikken. (MM)