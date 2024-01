Foutparkerende vrouw krijgt duw van boze omwonende: 4 maanden cel gevraagd

Een man uit Wevelgem riskeert een celstraf nadat hij een vrouw een duw gaf. Ze belandde in het ziekenhuis en was een week lang werkonbekwaam. De man vroeg de vrijspraak, want het slachtoffer zou eerst naar hem gespuugd hebben.

Een verbale discussie die ontaardde in fysiek geweld. En dat voor een banale parkeerovertreding. Een vrouw had zich voor een appartementsgebouw in Wevelgem gezet en dat was niet naar de zin van een bewoner. Die maande haar aan weg te gaan.

Werkonbekwaam

Toen de vrouw wou wegrijden, ging hij echter naar de auto toe. Uit schrik stapte de vrouw weer uit, waarna er verwijten over en weer vlogen. Tot de man haar een duw gaf. De vrouw viel en kwam met haar hoofd tegen haar nummerplaat terecht. Ze was een week lang werkonbekwaam.

De man moest maandagmorgen voor de rechter verschijnen, waar het Openbaar Ministerie een celstraf van 4 maanden en een boete van 400 euro eiste. De beklaagde gaat echter voor de vrijspraak. De vrouw zou volgens hem neus aan neus zijn komen staan, waarna ze in zijn gezicht spuugde. Hij zou haar weggeduwd hebben uit zelfverdediging. Welke versie de rechter gelooft, weten we op 26 februari.