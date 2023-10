Fotomodel krijgt kopstoot tijdens ruzie over fles champagne in Brugge: dader krijgt zes maanden voorwaardelijke celstraf

Een 26-jarige Nederlander heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor slagen aan een fotomodel.

Op 17 april vorig jaar zette E.R (26) de bloemetjes buiten in een horecazaak in de Kuipersstraat in Brugge. Op een bepaald moment nam hij een fles champagne van een tafel en vulde daar zijn glas mee bij. De eigenaar van de fles ging verhaal halen bij E.R., die hem prompt een kopstoot gaf. Het slachtoffer, een fotomodel, hield daar een hersenschudding en een gapende wonde in het voorhoofd aan over.

De politie kwam ter plaatse waarop E.R. de benen nam. Hij kon evenwel meteen ingerekend worden, maar dat liep niet zonder slag of stoot. “Hij bleef agressief tekeer gaan en maakte de agenten uit voor het vuil van de straat. Ze moesten hem in de combi sleuren”, aldus de procureur.

Het slachtoffer kreeg woensdag ruim 3.700 euro schadevergoeding toegekend. “Die wonde in het aangezicht bracht natuurlijk de carrière van mijn cliënt in het gedrang”, pleitte zijn advocaat. “Gelukkig zal hij dankzij een laserbehandeling geen blijvend litteken hebben. Momenteel behelpt hij zich met extra schmink.”

E.R. betwistte de feiten niet. Zijn advocaat Koen Van Zandweghe stuurde met succes aan op een straf met uitstel, gekoppeld aan probatievoorwaarden. De Nederlander moet onder meer aan zijn agressieprobleem werken. (AFr)