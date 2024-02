Flakkagebruiker (39) véél zwaarder gestraft nadat hij vriendin met bijl bedreigt: “Jij kan niet terug in maatschappij”

“Wablieft? Dat meent ge niet, het is grof.” Een 39-jarige man uit Diksmuide viel bijna van zijn stoel in de rechtbank van Veurne nadat hij hoorde dat de strafrechter hem veel zwaarder strafte dan gevraagd.

S.D. viel voor de tweede keer in vier jaar tijd zijn ex aan, dreigde dat hij haar zou vermoorden en had een bijl en mes bij zich. Maar bovenal: hij was onder invloed van de zombiedrugs flakka, wat hem zwaar wordt aangerekend. Er werd twee jaar cel gevraagd, S.D. hoopte zélf op een mildere straf maar de rechter strafte hem véél zwaarder: 37 maanden effectief. “Ik kan jou gewoon niet los laten in de maatschappij”, sneerde de rechter.

Op 23 oktober drong de 39-jarige S.D. de woning van zijn ex-vriendin binnen in Diksmuide. Volgens de vrouw greep hij haar weer naar de hals, bracht hij wurgsporen toe en dreigde hij dat hij haar ging vermoorden. Hij dreigde er ook mee het huis in brand te steken. De man was flink onder invloed van de zombiedrugs flakka. Hij had een bijl meegenomen om zijn vriendin te bedreigen, en aan zijn broeksriem hing een valmes met springslot: een verboden wapen. De vrouw kon via een sms een vriend waarschuwen die op zijn beurt de politie belde. Zij konden gelukkig tijdig ingrijpen. “We vrezen echt dat dit fout zal aflopen want hij heeft geen schuldbesef. Er moet iets gebeuren om hem te stoppen”, smeekte de advocaat van de vrouw op het proces.

Veel zwaardere straf

Dat komt er nu want de strafrechter legde S.D. een véél zwaardere straf op dan gevraagd. Er werd twee jaar cel geëist, terwijl de man zelf om een straf met uitstel vroeg. Maar de rechter legde nu zelfs 37 maanden effectief op. Opvallend: want voor de vermeende slagen en wurgpoging werd hij zelfs vrijgesproken. De zware bedreigingen onder invloed van flakka worden hem zwaar aangerekend. “Het worden 37 maanden effectief”, zei de rechter. “Ik kan jou niet terug laten in de maatschappij, dat kan niet. Het gevaar is te groot. U blijft maar hervallen, en dat met uw strafblad. U leert gewoon niet en kan niet van de drugs blijven. Ik geloof niet dat je het kan.” S.D. viel bijna van zijn stoel. “Wablieft?! Dat meent ge toch niet? Ik vind het echt grof!”, sneerde hij.

Zelfs 77 maanden cel

De gevolgen voor de man zijn zelfs nóg zwaarder. Hij kreeg drie jaar geleden immers al eens 40 maanden cel, waarvan 25 met uitstel, omdat hij diezelfde ex had proberen te wurgen met zijn broeksriem. Dat gebeurde op oudejaarsavond 2019 en in het bijzijn van hun twee kinderen. De twee waren toen al uit elkaar, maar kwamen enkel voor oudejaarsavond weer samen. En ook toen was S.D. onder invloed van drugs. Het deel dat toen met uitstel werd gegeven wordt nu sowieso herroepen. En dus kijkt de man nu tegen een effectieve celstraf van 77 maanden aan en dreigt hij lange tijd achter tralies te verdwijnen. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen zijn nieuwe straf. (JH)