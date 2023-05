Filmpje van vechtpartij aan station Veurne leidt tot verscherpte aanwezigheid politie en contact met scholen

De politie Spoorkin is de laatste dagen prominent aanwezig aan het station van Veurne. Aanleiding zijn enkele recente vechtpartijen aan het station waarvan ook een filmpje circuleerde dat tot bij de politie raakte. “Ook de komende dagen zullen we nog extra aanwezig zijn”, zegt commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin. “We willen voorkomen dat de situatie escaleert. Er is ook contact met de scholen over onze aanwezigheid.”

Aan het station van Veurne ontstonden de afgelopen weken enkele vechtpartijen tussen schoolgaande jeugd. Minstens een vechtpartij werd gefilmd en daarvan circuleerden beelden. Die beelden zijn ook onder de ogen gekomen van de politie, die zelf al meldingen kreeg van de ongeregeldheden aan het station. De politie besloot daarom om dagelijks te controleren aan het station en de stationsbuurt. Dat gebeurde woensdagmiddag nog na schooltijd toen vier politiewagens aan het station geparkeerd stonden en politiemensen de buurt in de gaten hielden.

Kort op de bal

“Het klopt dat we de laatste dagen prominent aanwezig zijn aan het station en de stationsbuurt”, zegt commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin. “We kregen een filmpje van een vechtpartij en besloten kort op de bal te spelen. De laatste tijd waren er enkele schermutselingen tussen jongeren die resulteerden in vechtpartijen. Het gaat niet om zwaar geweld met bijvoorbeeld wapenvertoon maar eerder om haantjesgedrag van jongeren. We willen echter voorkomen dat de zaak escaleert. Daarom zullen we onze controles aan het station nog even aanhouden. We zijn goed zichtbaar en spreken de jongeren aan. Omgekeerd kunnen de jongeren ook ons aanspreken als ze dat willen. We willen open communiceren en hadden daarom ook al contact met de scholen om uit te leggen waarom we in het station aanwezig zijn.” De aanwezigheid van de politie had de voorbije dagen alvast een positief effect. (JH)