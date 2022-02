Fikse straf van 18 maanden voor man die hoopte dat hij buur doodsloeg

Een 30-jarige man uit Roeselare heeft bij verstek een effectieve celstraf van 18 maanden gekregen voor zwaar geweld tegen zijn vroegere buurman in Diksmuide. Na een zware schermutseling sprak L.V. tegen de politie: “Ik hoop dat hij nu dood is.”

Tussen beklaagde L.V., die nu in Roeselare woont maar toen in een appartement in de Ijzerlaan in Diksmuide verbleef, en zijn buurman G. boterde het al lange tijd niet. Het kwam al meermaals tot heftige ruzies. Er zou sprake zijn van burenhinder en geluidsoverlast. Op 3 mei vorig jaar escaleerde de situatie. “Die dag kwam L.V. thuis van een sollicitatie in een cafetaria en kwam het op de stoep voor het appartement opnieuw tot een confrontatie met G.”, schetste de procureur.

Daarbij raakten de mannen zwaar slaags op de stoep. Er werd geslagen en geschopt, tot op het hoofd toe. Een getuige in een auto vond het er zo heftig aan toe gaan dat hij de politie belde en een filmpje maakte. De politie kon hen uiteen halen en geen van hen wou verzorging krijgen van ambulanciers. ’s Avonds werd de politie echter opnieuw verwittigd van geweld in het appartement. Ter plaatse troffen ze G. bewusteloos aan in een plas bloed. Hij was aangevallen door L.V., die volledig buiten zijn zinnen was.

“Ik hoop echt dat G. nu dood is”, gaf die nog mee. De man bleek een hersenschudding en snijwonde te hebben en gelukkig bleven de gevolgen beperkt. L.V. liet verstek gaan en kreeg 18 maanden effectief. (JH)