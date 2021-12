Fikse duw aan brandweerman na discussie over tak kost drie maanden cel

Een 69-jarige voormalige inwoner van Koksijde heeft drie maanden cel met uitstel en 208 euro boete gekregen omdat hij een brandweerman een fikse duw heeft gegeven. “Geweld tegenover de hulpdiensten is totaal onaanvaardbaar”, sprak de procureur.

Op 27 september vorig jaar belde Jean-Pierre A., een man die nu in Anderlecht woont, de brandweer op om naar zijn toenmalige woonst in Koksijde te gaan. De man vond dat rukwinden een tak hadden gebroken en die zodanig laag was komen te hangen dat er gevaar was. “De brandweer ging ter plaatse maar stelde vast dat de tak ter hoogte van een bijgebouw hing en er geen gevaar was voor bewoners”, stelt de procureur.

“Bovendien kon de brandweer die tak ook niet meteen verwijderen en moesten ze naar een andere interventie. Dat was echter niet naar de zinnen van A. Hij gaf daarop met beide handen een forse duw in de rug van een brandweerman die daarop ten val kwam. De politie werd erbij geroepen en bij hen begon A. te huilen. Hij vond dat hij geholpen had moeten worden. Dergelijk geweld tegenover de hulpdiensten is totaal onaanvaardbaar. A. excuseerde zich wel maar ik vraag een krachtig signaal.”

Alhoewel A. zich niet liet zien op zijn proces gaf de rechter hem toch een celstraf met uitstel. Hij kreeg drie maanden cel met uitstel en 208 euro boete. Voor de brandweerman werd een morele schadevergoeding van 500 euro gevraagd. (JH)