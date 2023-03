Federale Politie vraagt hulp bij identificeren van twee daders van brutale inbraak in Komen-Waasten

De Federale Politie zoekt, samen met het parket, naar getuigen van een brutale inbraak in Komen-Waasten. Via videobeelden hoopt men aanknopingspunten te gaan vinden. De feiten dateren van december 2022.

Zaterdag 3 december, een dag die voor eeuwig in het geheugen van een oudere dame staat gegrift. Kort voor 17 uur drongen twee mannen haar woning binnen en vertrokken ze met alles wat haar dierbaar is. Aan de hand van een reconstructie en enkele beelden van bewakingscamera’s, hoopt de politie nu de daders te kunnen identificeren.

“De twee verdachten trokken te voet via de Drie Bisschoppenstraat richting de Touquetstraat, waar ze om 16:40 uur de woning van het slachtoffer betraden”, klinkt het in een relaas van de Federale Politie. “Eenmaal ze alle waardevolle objecten hadden ontvreemd, vertrokken ze richting Armentièresstraat waar ze bus nummer 72 van De Lijn namen. Op de bewakingsbeelden van de bus is te zien hoe het duo elkaar feliciteert vanwege het succes van hun diefstal en lachen ze volop met hun daad. Enkele minuten later stappen ze af in de Leon Blumstraat, in het Franse Armentières en verdwijnen ze van de radar. Het eerste individu had een gezicht met duidelijke sporen erin. Zijn baard was netjes getrimd en hij had eerste tekenen van kaalheid. Op het moment van de feiten droeg hij een een grijze jeansbroek en een donkere jas met gevoerde kraag. Hij had zwarte schoenen en was in het bezit van een rode tasje. Het tweede individu had een verfijnd en ovalen gezicht. Hij had donkere, mid-lange haren en droeg een snor. Een bril en een oorring waren enkele opvallende accessoires. Hij droeg een donkere broek en een donkere jas van het merk PERFECTO.”

Bekijk ook de video met de twee verdachten via deze link.