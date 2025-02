Familievete ontaardt in strafexpeditie naar koppel in Oostkamp: vermeende aanstoker gaat vrijuit

Een familievete mondde uit in een gewelddadige confrontatie in Oostkamp. Twee mannen en een vrouw kregen een celstraf, al dan niet met uitstel, voor hun aandeel. De vermeende aanstoker werd vrijgesproken.

De vete sleepte al enkele maanden aan en volgens het Openbaar Ministerie waren roddels de druppel die de emmer op 3 januari 2023 deden overlopen. L.A. (38) uit Eeklo trok toen met zijn neef, diens partner en een kameraad naar het appartement van de slachtoffers in Oostkamp. Op straat kwam het al tot een confrontatie, waarbij Bredenaar J.D. (25) een klap zou hebben uitgedeeld aan zijn tante. Hij zou ook een sleutel hebben gestolen.

In het appartement zouden J.D. en A.V. (40) uit Maldegem vervolgens de partner van de tante hebben toegetakeld met slagen en schoppen. De verwondingen vielen relatief mee, maar het slachtoffer was wel enkele dagen arbeidsongeschikt. Uit beelden die stiekem gemaakt werden door een getuige bleek dat ook A.V. en de Oostendse K.D. (31) de moeder van L.A. enkele klappen in het gezicht gaven.

De vier werden vervolgd voor zowel slagen als afpersing. De procureur bestempelde L.A. als de aanstoker van de strafexpeditie en vroeg voor hem een jaar effectieve celstraf. Zelf ging hij met succes voor de vrijspraak. “Niemand heeft verklaard dat hij zijn eigen moeder heeft geslagen. Hij probeerde de anderen juist te kalmeren”, pleitte meester Laura Otte.

De rechtbank zag geen bewijs dat J.D. zijn tante sloeg. Voor de slagen aan de partner en de afpersing kreeg hij bij verstek twaalf maanden effectief. K.D., die evenmin kwam opdagen voor haar proces, en A.V. kregen respectievelijk zes en tien maanden cel met uitstel voor slagen, maar werden vrijgesproken voor afpersing. (AFr)