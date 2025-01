Familieruzie ontaardt in ‘strafexpeditie’: Oostendse neven krijgen drie jaar cel voor afranseling met hamer in Brugge

Woedend over enkele beledigende berichten, takelden twee Albanese neven hun oom toe met vuist- en hamerslagen. De procureur vroeg vier jaar cel voor poging tot moord, maar volgens de Brugse rechtbank was er geen oogmerk om te doden. Elvis (36) en Stiven D. (23) kregen elk drie jaar cel, waarvan zes maanden effectief.

Op 30 september 2021 trokken de Oostendse neven Elvis en Stiven D. naar de woning van hun oom in Brugge. Van zodra Agostin D. (57) de deur opende, kreeg hij enkele zware vuistslagen in het gezicht en verloor een tijdje het bewustzijn. De daders vluchtten weg en hadden volgens de buren een hamer mee. Het slachtoffer hield aan de afranseling een hoofdwonde en verschillende kneuzingen over.

Volgens Renaat Landuyt, de advocaat van het slachtoffer hingen de muren, de deur en het gezicht van het slachtoffer vol bloed. “Ze namen er foto’s van en toonden die vol trots aan hun familie”, zo pleitte hij. “In berichten schreven ze hoe hard ze wel geslagen hadden.”

Beledigende berichten

De feiten kaderden in een familieruzie. De neven waren kwaad over enkele beledigende berichten die Agostin D. via Facebook en WhatsApp gestuurd had. “Maar we wilden enkel praten en hem wat bang maken”, verklaarde Stiven D. “Het was niet de bedoeling om hem te slaan. Maar hij duwde als eerste, waarna ik hem vijf ‘dokken’ en een schop gaf. Van een hamer was geen sprake.”

Elvis D. gaf toe dat hij met een hamer sloeg, maar beweerde dat het slachtoffer die zelf had bovengehaald. De procureur hechtte daar geen geloof aan en vroeg vier jaar effectieve celstraf voor poging tot moord. “Dit was een zuivere strafexpeditie. Hun reactie op die berichten was compleet buitensporig.”

Volgens de verdediging was er van een oogmerk om te doden geen sprake en ging het dus om opzettelijke slagen en verwondingen, al dan niet met voorbedachten rade. Klaas Van Dorpe, de advocaat van Elvis D., maakte ook gewag van uitlokking. “Mijn cliënt werd zélf eerst op de knie geslagen met die hamer”, stelde hij.

Na maand vrij

Stiven D. vroeg net als zijn neef een werkstraf. “Ze werden opgezweept door hun familie, maar blijven erbij dat ze die hamer niet zelf meebrachten”, pleitte meester Bram Elyn. Het slachtoffer had hen in berichten laten weten dat hij voor hen klaar zat en wapens had. Ze kwamen al na een maand voorhechtenis vrij en leven hun voorwaarden goed na.”

De rechtbank volgde de verdediging deels en oordeelde dat de neven inderdaad niet de intentie hadden om het slachtoffer te doden. Opzettelijke slagen en verwondingen dus, weliswaar met voorbedachten rade. Van uitlokking was volgens de rechtbank geen sprake.

Schadevergoeding

Beide neven kregen maandag drie jaar cel, waarvan zes maanden effectief. Het deel met uitstel werd enkel bij Elvis D. aan voorwaarden gekoppeld. Aan hun oom moeten de Oostendenaars een schadevergoeding van 2.750 euro betalen.

Agostin D. stond op zijn beurt terecht voor belaging, laster en bedreigingen ten aanzien van de vader van Stiven D. Die had geweigerd om zijn neef Agostin D. 300 euro te geven, waarop hij de beledigende en dreigende berichten gestuurd had. Meester Landuyt vroeg met succes de vrijspraak en verwees naar psychische problemen van zijn cliënt, die momenteel in de cel zit na een veroordeling voor brandstichting. (AFr)