In de nacht van zondag op maandag is een familieruzie in Meulebeke zwaar uit de hand gelopen. Er zouden onder meer baseballknuppels gebruikt zijn.

Er zouden vier mensen naar het ziekenhuis gebracht zijn, waarvan er twee erg aan toe zijn, meldt Het Laatste Nieuws. Naast de baseballknuppels zou er ook met een auto opzettelijk ingereden zijn op enkele mensen.

Later meer.