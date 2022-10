Familieruzie in Meulebeke loopt uit de hand met vier gewonden, waarvan eentje in levensgevaar: parket komt met nodige uitleg

In de nacht van zondag op maandag is een familieruzie in Meulebeke zwaar uit de hand gelopen. Er zouden onder meer baseballknuppels gebruikt zijn.

Ondertussen kwam het parket met een mededeling. “Zondagravond vond in de Ter Borchtlaan in Meulebeke een grote vechtpartij plaats. Vier personen raakten daarbij zwaargewond. Een van hen verkeert nog altijd in levensgevaar”, klinkt het.

“Er was sprake van een bijeenkomst van 20 à 30 personen met een 15-tal voertuigen, allen van Indische origine. Ze hadden stokken, messen, baseballbats, een schop, een bijl… bij. Een persoon werd opzettelijk aangereden, die is er het ergst aan toe. Alles zou passen in een familievete. Enkele betrokkenen waren zaterdag ook al betrokken bij bedreigingen in de Basic Fit in Ingelmunster. Voorlopig werd nog niemand opgepakt, de vier gewonden worden verhoord, het labo kwam ter plaatse en de camerabeelden worden geanalyseerd.”