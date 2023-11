“Extreem, zinloos geweld”: agressieveling takelt gezicht cafégangers toe met glas en fles in Oostende

Een 26-jarige Marokkaan moet zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor twee feiten van zinloos geweld in de Oostendse uitgaansbuurt. Karim H. takelde zijn slachtoffers telkens toe in het gezicht, de ene keer met een glas en de andere keer met een fles. “Mijn cliënt is voor het leven verminkt”.

In de nacht van 7 op 8 september 2022 kwam de politie tussenbeide in een vechtpartij in de Oostendse uitgaansbuurt. Een jongeman hing vol bloed en zijn t-shirt was gescheurd. Hij verklaarde dat de beklaagde, een Marokkaan die illegaal in het land verblijft, een glazen fles in zijn gezicht had stukgeslagen tijdens een banale discussie over een gsm. De jongeman hield daar een gebroken neus en een barst in de oogkas aan over.

Op 13 mei 2023 liet Karim H. opnieuw van zich horen, deze keer in cocktailbar Hemingway. Daar sloeg hij een glas stuk in het gezicht van een dertiger, die per ongeluk tegen hem aan was gelopen. Het slachtoffer hield daar heel zware snijwonden in het gezicht aan over en eist 20.000 euro schadevergoeding. “Hij heeft een blijvend litteken over de volledige zijkant van zijn gezicht”, pleitte zijn advocaat. “Hij is voor het leven verminkt.”

Op zijn proces beweerde H. dat hij bij de oudste feiten eerst een slag kreeg op het achterhoofd. “Maar de slagen die hij op zijn beurt toebracht waren buiten proportie”, pleitte zijn advocate. “Al ontkent hij wel dat hij met een fles sloeg. Het slachtoffer had ook geen enkele snijwond in het gezicht.” H. zit intussen zes maanden in voorhechtenis. “Ik heb mijn les geleerd en wil mijn excuses aanbieden”, stelde hij.

De procureur vroeg twaalf maanden effectieve celstraf. “Dit was extreem, zinloos geweld”, stelde ze. De verdediging vroeg om het effectieve deel van de celstraf te beperken tot de voorhechtenis. De uitspraak volgt op 4 januari. (AFr)