Ex-verkoopster Kelly Hesters (40) vertelt in ‘True Crime’ over gruwelijke moordpoging in kledingzaak

Bijna 20 jaar geleden is het dat Kelly Hesters (40) uit Westende een gruwelijke moordpoging overleefde toen ze als verkoopster werkte in kledingzaak Artisjok in Nieuwpoort. De vrouw vertelt in de Streamzreeks ‘True Crime’ over hoe ze liefst 18 steken met een schaar kreeg en gefolterd werd. “Het was op dat moment: doen alsof ik dood was of écht doodgaan want die man bleef doorgaan”, herinnert Kelly zich.

Het was dinsdagavond 16 april 2002 en de toen 21-jarige Kelly werkte als verkoopster in de toenmalige kledingzaak Artisjok, waar nu de Rituals zit, in de Albert I-Laan in Nieuwpoort. Vlak voor sluitingstijd stapte de Libanees Maen Al Yassin de zaak binnen. “Zogezegd om iets te kopen voor zijn vriendin en dat hij niet veel geld had”, herinnert Kelly nog. “Later zou blijken dat Al Yassin al enkele keren op voorverkenning was geweest en wachtte tot Kelly alleen was. Met maar 1 doel: de zaak beroven en het geweld niet schuwen.

18 keer gestoken met schaar, geslagen met strijkijzer

“Hij zag er wat zielig uit en hij lokte me mee naar een kledingrek aan de pashokjes”, vertelt Kelly. Plots greep hij mijn hoofd vast en stak me hard in mijn nek. Hij sleurde me mee naar de keuken om uit het zicht te blijven en bleef daar als een wilde tekeer gaan. Hij bleef me steken met de schaar, sloeg me met een strijkijzer en klopte mijn hoofd tegen de grond. Ik hoorde zelfs mijn schedel kraken. Ik voelde gewoon dat hij niet zou stoppen tot ik dood was. Dus was er maar één optie: doen alsof ik dood was of écht doodgaan.” Toen Al Yassin van de laatste overtuigd was vluchtte hij weg met het geld uit de kassa. Kelly kon haar papa opbellen waarna de hulpdiensten op het gruwelijk tafereel botsten. Het begin van een lange lijdensweg voor de jonge vrouw, zowel lichamelijk als mentaal.

Diepe trauma’s

“Ik heb diep gezeten”, beseft Kelly. “Ik had zware verwondingen en tal van breuken. Ik moest opnieuw leren stappen en ademen. Nog steeds zie ik mezelf met de rollator lopen in het ziekenhuis. Na vier maanden herbegon ik in de Artisjok. Te snel, bleek later. De trauma’s waren te diep. Meermaals blokkeerde ik van pure angst in de winkel toen iemand plots achter me kwam staan. Met mijn psycholoog besloot ik dat het zo niet verder kon en ging ik naar een psychiater. Daar leerde ik praten over wat me overkwam.” Dat deed Kelly uiteindelijk op twee assisenprocessen. Twee, want uit het onderzoek bleek dat Al Yassin voor de gruwel in Nieuwpoort twee weken eerder een roofmoord had gepleegd op de 25-jarige Melanie Dombrowski in Duitsland. Kelly getuigde ook daar, en deed dat vier jaar na de feiten ook op het assisenproces in België. “Ik wou ábsoluut gaan getuigen”, zegt Kelly. “Die man kon niet geloven dat ik daar levend zat. Mijn getuigenissen hebben me echt geholpen in mijn verwerkingsproces. Nog steeds heb ik contact met de familie van Melanie.” Al Yassin zit nog steeds in de cel in Duitsland.

Uitzendkantoor buitenlandse arbeiders

Vandaag heeft Kelly haar leven volledig hernomen. “Ik werk bij Axintor Interim in Veurne”, zegt ze. “Daar begeleid ik arbeiders van buitenlandse origine of asielzoekers. Eerst had ik erg schrik om met hen in de wagen te zitten op weg naar een werkgever maar nu ben ik dit gewend. Ook dat voelde voor mij als een nieuwe overwinning. Intussen heb ik ook een zoontje van 10 jaar oud en verhuisde ik naar Westende. Ik heb een heel lange weg afgelegd maar durf intussen trots toe te geven dat ik haast opnieuw de Kelly van voor de feiten was”, besluit ze. (JH)