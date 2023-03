Ex van Tony (50) riskeert drie jaar cel na ontvoering van zonen naar Roemenië: “Ze liepen trauma op door situatie daar”

Een 41-jarige vrouw riskeert drie jaar cel omdat ze de twee zoontjes die ze samen met Tony Wiggett (50) uit Nieuwpoort had ontvoerde naar Roemenië. Pas na anderhalf jaar slaagde Tony erin om Enrique (12) en Denis (11) terug naar België te halen. “De laatste twee maanden sliepen ze daar in erbarmelijke omstandigheden in een tehuis, zonder buiten te komen en op een matras op de grond. Ze zijn getraumatiseerd”, zegt Tony.

Tony en zijn ex I. (41) waren 14 jaar getrouwd maar de laatste jaren ging hun relatie bergaf. De vrouw had er al enkele keren mee gedreigd om met hun twee zoontjes Enrique en Denis naar Roemenië te trekken, waar ze vandaan komt. Daar had het ex-koppel ook een huis. Na de echtscheiding kwam er een procedure bij de familierechtbank die I. toestemming gaf met de kinderen naar haar familie naar Roemenië te gaan, van 15 juli tot 30 augustus 2021. De vrouw vertrok echter op 1 juli en keerde niet terug. “We hadden de rechter er nochtans voor gewaarschuwd: laat je haar gaan, dan komt ze niet terug”, sprak Tony’s advocaat Nathalie Van Gheluwe. Dat bleek ook, want ondanks een beslissing van de familierechtbank, het toewijzen van het exclusieve hoederecht aan Tony én een internationale seining bleef I. in Roemenië.

Getraumatiseerd

“Voor Tony het begin van een ellenlange procedure, een echte lijdensweg”, vervolgde meester Van Gheluwe. “Want Roemenië, nochtans een Europees land dat ook verdragen ondertekende, weigerde de vrouw te arresteren en de kinderen te laten terugkeren. Gelukkig maakte I. in oktober de fout om naar Italië te reizen waar ze opgepakt werd. Dan werd ze wél uitgeleverd en sloot ze hier bij de onderzoeksrechter uiteindelijk een akkoord dat Tony zijn zoontjes mocht halen.”

Nog was de lijdensweg evenwel niet ten einde. “Want toen ik mijn kinderen wilde ophalen bleken ze in een tehuis te zijn geplaatst”, zegt Tony. “En ook die weigerden ze mee te geven. Want Roemenië, een land zo corrupt als iets, weigerde nog steeds mee te werken. Ik had gehoopt mijn kinderen voor Kerst eindelijk thuis te hebben, tevergeefs. Enrique en Denis zijn uiteindelijk nog twee maanden in een tehuis moeten blijven. In erbarmelijke omstandigheden. Een ganse dag in pyjama, nooit naar buiten mogen, ze waren ziek, hadden koud en moesten op een matras op de grond slapen. Mijn vaderhart brak, voor de zoveelste keer. Pas halfweg januari was er eindelijk toestemming dat ze naar huis mochten komen. Sindsdien zijn ze terug bij mij en gaan ze naar school. Maar ik hoef u niet te zeggen dat getraumatiseerd zijn door alles”, sprak Tony tot de rechter.

Kinderen grote verliezers

Voor Tony en de kinderen werd elk een morele schadevergoeding van 15.000 euro gevraagd, voor de ellenlange lijdensweg. De procureur vorderde een strenge straf voor I. Voor parentale ontvoering met de verzwarende omstandigheid dat de kinderen werden vastgehouden in het buitenland riskeert ze maximum 5 jaar cel. “Dit is een zeer schrijnende situatie”, sprak de procureur. “Het is duidelijk dat de kinderen hier de grote verliezers zijn. Zij hadden enkel een band met België en dat werd hen voor lange tijd ontnomen. Ook voor ons wat dit een frustrerend dossier, omdat Roemenië tegen alle Europese regelgeving niet meewerkte. Ik vraag drie jaar effectief.”

Slechte vader

De advocaat van I. vraagt de vrijspraak. “Het klopt dat ze de beslissing van de familierechter naast zich neerlegde maar dat komt omdat ze vreesde voor haar veiligheid en dat van de kinderen”, sprak meester Jelle Dejaegher. “Tony gunde haar niks, ook geen vroeger vertrek naar Roemenië waar ze werk had gevonden. Ze deed ook niks verborgen want liet haar omgeving weten dat ze zou vertrekken. Dat de kinderen niet terugkeerden is zelfs niet haar fout. Er werd een procedure opgestart in Roemenië waarbij de kinderen verhoord werden in het bijzijn van een psycholoog en psychiater. De kinderen verklaarden zelf dat ze niet terug wilden naar hun papa. I. heeft ook meermaals gezegd dat hij een slechte vader was die hen soms sloeg. Het Hof in Boekarest besliste daarom dat de veiligheid van de kinderen primeerde boven de beslissing van de rechter hier.” De woorden werden Tony even te veel. “Tussen mij en I. is het in het verleden, jaren geleden, wel eens fout gegaan, dat is waar. Maar nooit heb ik één vinger uitgestoken naar mijn zoontjes! Nooit! Dat ze nu aangeven terug gelukkig te zijn bij mij zegt alles.” Vonnis op 18 april. (JH)