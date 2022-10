Ex-slager uit De Panne herhaalt doodsbedreigingen in rechtbank: “Ja, ik zei dat ik hem de keel zou oversnijden”

Een 67-jarige man uit De Panne herhaalde zonder schroom bij de strafrechter in Veurne de doodsbedreigingen waarvoor hij zich moest verantwoorden. Willy R. gaf klappen aan een andere man en uitte bedreigingen nadat die hem niet betaalde voor geleverde klusjes. “Madammeke, ik ben Willy en ga voor niemand achteruit”, sprak hij tegen de rechter. “Ja, ik zei hem de keel over te snijden.”

De 67-jarige Willy R. uit De Panne gedroeg zich bijzonder geagiteerd op de zitting en had er geen enkele moeite mee om de bedreigingen die hij eerder uitte nog eens te herhalen. Naast die doodsbedreigingen moet de man zich ook verantwoorden voor klappen die hij op 20 april gaf aan slachtoffer J. Die liet R. bij hem thuis werken uitvoeren, het afsteken van papier op muren. R. vroeg er 400 euro maar dat wou J. niet betalen. Toen beide mannen elkaar tegenkwamen kwam het tot een handgemeen. R. zou J. daarbij geslagen hebben toen die in zijn bestelwagen zat. Hij vraag ter nu 1.000 euro schadevergoeding voor.

“Madammeke, ik ben Willy en ik ga voor niemand achteruit”

De procureur eist 8 maanden cel en 800 euro boete, met uitstel met voorwaarden. “Naast de slagen en verwondingen gaat het toch over ernstige bedreigingen. Die herhaalde hij ook bij de politie. Hij zei dat hij vroeger slager was en weet hoe hij dieren moet doden. Hij zei dat hij J. kapot zou maken, de keel oversnijden en er gerust 20 jaar voor wil in de cel gaan zitten.”

R. kookte van woede op de zitting. “Luister goed madammeke”, sprak hij tot de rechter. Die hem meteen vroeg haar aan te spreken als rechter. “Luister dan goed madammeke de rechter”, ging R. onverstoorbaar verder. “Ik ben Willy en ga voor niemand achteruit. Niet voor J., niet voor een rechter en niet voor de koning. Hij zal mij betalen, dat is zeker. Die slag heb ik niet gegeven, hoogstens hem bij zijn hemd vastgegrepen. En ja ik heb gezegd dat ik hem de keel ga oversnijden als hij niet betaalt. Dat is ook zo, al moet ik er 20 jaar voor gaan zitten. Ik heb die werken goed uitgevoerd en hij zal betalen. Pas dan is het opgelost.” Op 28 oktober kent R. zijn straf. (JH)