Ex-Rode Duivel Jason Vandelannoite (36) krijgt mildere straf nadat hij neus en oogkas caféganger brak: zes maanden cel met uitstel

Ex-profvoetballer Jason Vandelannoite (36) heeft voor de Brugse rechtbank zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor zijn aandeel in een cafégevecht. De voormalige Club Brugge-speler en ex-Rode Duivel had aanvankelijk bij verstek acht maanden effectief gekregen, maar na verzet werd die straf gemilderd.

Op 12 december 2021 was Jason Vandelannoite aanwezig in het bekende café Cambrinus in de Philipstockstraat in Brugge. Toen een klant tegen de voormalige profvoetballer aanliep gingen de poppen aan het dansen. Vandelannoite deelde prompt enkele vuistslagen uit aan het slachtoffer, die daar een gebroken neus en oogkas aan overhield. “Dit was gratuit, zinloos geweld”, pleitte Emily De Ceuninck, de advocate van het slachtoffer, op het proces in januari.

Vandelannoite kwam niet opdagen voor zijn eerste proces maar had de feiten tijdens zijn verhoor wel toegegeven na confrontatie met de camerabeelden. Hij beweerde dat het slachtoffer die avond in dronken toestand al meermaals tegen hem aan was gelopen. “Ik voelde mij uitgedaagd en vreesde dat hij als eerste ging slaan. Ik wil alle kosten vergoeden”, liet hij noteren.

De voormalige profvoetballer was niet aan zijn proefstuk toe. De Bruggeling kreeg in 2022 voor de correctionele rechtbank in Kortrijk vier maanden effectieve celstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Voor de feiten in café Cambrinus kreeg hij eind februari acht maanden effectieve celstraf en 400 euro boete.

Slachtoffer vergoed

Nadat hij via de media lucht kreeg van zijn veroordeling tekende Vandelannoite verzet aan waarna de zaak halfweg april terug voor de rechtbank kwam. “Het slachtoffer had ook boter op het hoofd”, pleitte meester Jean-Luc Lombaerts toen. “Maar mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen en heeft het slachtoffer intussen vergoed”. Vandelannoite vroeg een mildere straf. “Ik had die vuistslag nooit mogen geven”, gaf hij toe.

De rechtbank legde de Bruggeling dinsdag zes maanden celstraf met uitstel op. Er is een proeftijd van drie jaar aan verbonden. Mocht hij in die periode nieuwe feiten plegen kan de celstraf alsnog effectief worden.

Als jonge belofte belandde Jason Vandelannoite in 2005 in het eerste elftal van Club Brugge. Datzelfde jaar werd hij ook voor de eerste – en laatste – keer opgeroepen voor de Belgische nationale ploeg. In april 2007 werd hij disciplinair geschorst door de club en een maand later werd zijn contract ontbonden. Later beproefde hij zijn geluk in Turkije, Malta en Roemenië. De jongste jaren speelde hij in de lagere regionen van het Belgische voetbal. (AFr)