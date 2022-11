Ex-president van motorbende riskeert tien jaar cel voor bloederige afrekening

De voormalige ‘president’ van het West-Vlaamse chapter van motorclub No Surrender MC riskeert tien jaar cel. Het parket aanziet Angelo T. (47) uit Ardooie als de opdrachtgever van een bloederige afrekening met een lid dat uit de club moest worden gezet.

Het gerecht nam maandag het zekere voor het onzekere voor de behandeling van de zaak tegen vijftien ex-leden van motorclub No Surrender MC. Een grote groep agenten – zowel in uniform als anoniem – werden ingezet om de veiligheid in de zittingszaal te garanderen. Iedereen die de zaal binnen wou, moest een metaaldetector passeren. In de zaal zelf bleek meteen dat de loyauteit onder de voormalige brothers ver te zoeken was. Sommigen zijn ondertussen lid van motorclub Blue Angels, anderen bleven bij No Surrender, nog anderen keerden het milieu de rug toe.

Wie de zittingszaal in wou, moest langs de metaaldetector. (LK)

Opvallend: ook het slachtoffer in de zaak was aanwezig. Hij hield zich afzijdig en bleef bij zijn advocate Natalie Aernoudts. De man, die blind is aan zijn linkeroog, vroeg een provisionele schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige om zijn schade verder te begroten. Omdat die eis nu pas bekend raakte, vroegen de advocaten van de beklaagden meteen om uitstel. Pas op 6 maart zal er effectief gepleit worden.

Gezellige club

Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche deed wel al zijn zegje. De procureur, die in West-Vlaanderen al 25 jaar de motorbendes opvolgt, nam vooral de voormalige president van No Surrender MC onder vuur. “Zijn verklaring was hilarisch. Hij zei dat hij respect had voor normen en waarden, dat het een gezellige club is waar ze met zijn allen een pintje drinken. Alsof het de OKRA betrof. Terwijl hij de opdracht gegeven heeft voor het nietsontziende geweld van de regelrechte strafexpeditie”, klonk het. Voor Angelo T. eiste hij tien jaar cel, voor de andere bende leden tussen één en zes jaar cel.