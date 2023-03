Ex-Paralympiër terecht voor partnergeweld: “Elke dag hetzelfde gezaag maar zie haar nog graag”

Begin de jaren negentig haalde hij nog goud op de Paralympics in het zwemmen en in september 2018 stapte hij nog in het huwelijksbootje maar die mooie tijden lijken voor een 57-jarige man uit Kortrijk verleden tijd. Hij stond voor de rechtbank terecht voor partnergeweld. Hij denkt de relatie te kunnen verderzetten, zij dringt aan op een contactverbod.

Op 23 februari 2023 escaleerde een zoveelste hoog oplopende ruzie bij Jean-Bernard L. en zijn echtgenote met wie hij in 2018 huwde. Tussen beiden gaapt een leeftijdsverschil van 17 jaar. “Hij probeerde haar te wurgen, greep haar haar vast, scheurde haar kledij”, aldus advocaat Jan Leysen. “Hij maakt het leven van een psychisch kwetsbare vrouw tot een hel en blijft haar lastigvallen.” De openbare aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden en een boete van 400 euro voor het partnergeweld.

“Ik was ten einde raad door haar vernederingen over mijn handicap. Bovendien moet ik steeds maar haar verslaving aan rilatine blijven betalen, ook al heb ik het zelf niet breed. Het leidde inderdaad tot duw- en trekwerk maar we hebben elkaar vergeven en blijven gehuwd. Ook zij wil nog een relatie.” “Dat zijn andere signalen dan ik van haar krijg”, antwoordde Jan Leysen, die zelfs aandrong op een contactverbod. “Achterbaks. Ze blaast warm en koud tegelijk”, aldus L. “Elke dag is er hetzelfde gezaag. Maar ik heb enorm veel spijt en ga gebukt onder een schuldgevoel. Ik zie haar nog graag.” Vonnis op 19 april. (LSi)