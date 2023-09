Ex-miss België Ilse De Meulemeester op basis van twijfel vrijgesproken voor valse klacht van belaging

Het hof van beroep in Gent heeft woensdag ex-Miss België Ilse De Meulemeester (52) vrijgesproken voor een valse klacht van belaging tegen haar voormalige aanbidder, de Nederlandse frituurbaas Jacobus Perdaems. Volgens het hof is er sprake van twijfel. “Het is een klassieke bewijsproblematiek van ‘woord tegen woord’”, is het hof van oordeel.

Ilse De Meulemeester (52) vecht al enkele jaren een strijd uit met de rijke Nederlandse frituurbaas Jacobus Perdaems. Perdaems zou in 2012 een amoureuze relatie hebben gehad met de ex-Miss België en overlaadde haar in die periode naar eigen zeggen met cadeaus ter waarde van 2,8 miljoen euro.

Na een half jaar verbrak de ex-miss het contact, maar Perdaems bleef haar stalken. Perdaems beschuldigde haar van afpersing en oplichting, terwijl zij hem betichtte van stalking. Perdaems werd veroordeeld tot twee jaar celstraf met uitstel voor stalking, De Meulemeester werd zonder straf veroordeeld voor schriftvervalsing. Maar één van de klachten van De Meulemeester tegen Perdaems bleek ongegrond.

Aangebeld

Volgens De Meulemeester had Perdaems in de nacht van 6 op 7 december 2016 driemaal aangebeld aan haar toenmalige woning in Knokke. Enkele dagen later deed ze daarvan aangifte bij de politie wegens belaging. Maar Perdaems ontkende met klem dat hij het was die voor de deur stond en stelde dat hij op dat moment in Spanje vertoefde. Hij vervolgde haar voor lasterlijke aangifte en De Meulemeester, die tegenwoordig in Brussel woont, kreeg een maand cel voor de verzonnen klacht.

In beroep blijft ze volhouden dat hij het was die voor de deur stond en ook door de onderbuur werd herkend aan de videoparlofoon. Dat hij toen in Spanje zat, is volgens haar advocaat niet bewezen. “Tussen 2013 en 2015 stalkte hij haar, dan maakt het bezoekje op 6 december 20216 toch een tikkeltje aannemelijker.” Ook het hof in Gent meende dat er onvoldoende bewijzen waren voor de lasterlijke aangifte. Het hof oordeelde dat er over de identiteit van de beller geen duidelijkheid bestaat. “Omtrent de identiteit van de uiteindelijke ‘aanbeller’ bestaat naar het oordeel van het hof de grootste mogelijke onduidelijkheid die in het gerechtelijke onderzoek niet werd opgehelderd.” Ook zijn er volgens het hof ook geen sluitende bewijzen dat Perdaems die nacht in Spanje was. “Immers kan het hof niet omheen dat de vaststelling dat de door de partijen tot in de kleinste details geanalyseerde verklaringen in dit verband allen uitgaan van subjectieve getuigen die behoren tot het kamp hetzij van de rechtstreeks dagende hetzij van de rechtstreeks dagende partij. Dit plaatst het hof voor de klassieke bewijsproblematiek van ‘woord tegen woord’ zonder dat aan de ene versie meer geloof kan gehecht worden dan aan de andere.”

Valse klacht

Tijdens de behandeling van de zaak, was de procureur-generaal wel overtuigd van de valse klacht. “Als ik doodsangsten uitsta en mijn kwelduivel belt aan, neem ik mijn telefoon en doe één ding: 112 drukken en geen week wachten om aangifte te doen.” De procureur-generaal wees er ook op dat slechts driemaal is aangebeld. “Hij heeft geen banden plat gestoken, niet in haar brievenbus geürineerd,… Waarom zou die man dan speciaal van Spanje zijn overgevlogen om drie maal ‘ding-dong’ te doen? Dat is toch niet de attitude van een belager?” Omdat de feiten wel al van 2016 dateren, was hij akkoord met een maand cel. Maar het hof meent dat dit argument niet overtuigend genoeg is voor een veroordeling. “Dat Ilse De Meulemeester ondanks door het door haar voorgehouden trauma, niet onmiddellijk het noodnummer van de politie heeft gebeld, doch integendeel wachtte tot 13 december 2016 om klacht lastens Jacobus Perdaens neer te leggen, is niet van aard om het hof tot een ander oordeel te brengen.” Het hof oordeelde dus dat er sprake is van twijfel en sprak De Meulemeester daarop vrij over de hele lijn. (OSM)