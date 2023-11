Ex-leraar krijgt drie maanden cel voor aanranding jongen (16) in Wingene

Ruim vier jaar geleden kwam hij in de rechtbank nog zonder straf weg voor mondkussen bij twee minderjarige leerlingen. Nu heeft ex-leraar J.T. (50) drie maanden cel gekregen voor gelijkaardige feiten bij een zestienjarige jongen. Voor aanranding van een tweede slachtoffer werd hij vrijgesproken.

“Zo ga ik nu eenmaal om met mensen”, snikte J.T. in het voorjaar van 2019 tijdens zijn proces voor de Brugse strafrechtbank. De toenmalige leerkracht van de Brugse hotelschool Ter Groene Poorte werd er schuldig bevonden aan aanranding op de eerbaarheid van twee minderjarige leerlingen. Hij had hen op de mond gekust in een koelcel op school. T. kwam toen weg met een strafopschorting, maar kreeg wel voorwaarden opgelegd. Zo moest hij in behandeling voor zijn seksuele problematiek.

Die behandeling bleek evenwel een maat voor niets. Op 27 maart 2021 ging de Wingenaar in zijn garage een sigaret roken met een zestienjarige vriend van zijn zoon. “De beklaagde legde plots zijn ene hand op het achterwerk van het slachtoffer”, verduidelijkte procureur Jochen van Aalst. “Zijn andere hand legde hij op zijn buik. Hij vroeg het slachtoffer ook of hij hem een kus mocht geven.”

Elleboogstoot

De jongen reageerde kordaat met een elleboogstoot in het gezicht en een stamp in de buik van T. Toch is de psychologische impact groot. Tijdens het proces las hij een brief voor. “Die dag is mijn leven voorgoed veranderd”, zuchtte hij. “Ik vertrouwde hem volledig. Ik slaap nog altijd heel slecht en ben door die man ook softdrugs beginnen gebruiken. Ik sta op met deze zaak en ga ermee slapen. Ik hoop dat hij geen nieuwe slachtoffers meer maakt.”

Tijdens het onderzoek bleek dat T. ook over de schreef was gegaan bij het veertienjarige vriendje van zijn dochter. Toen zij in bed naar een film aan het kijken waren, kwam hij tussen hen in liggen en gaf hij de jongen een kus op de mond. Volgens de rechtbank was er mogelijk sprake van vrijpostig of ongepast gedrag, maar niet van aanranding. Voor dit feit werd T. dan ook vrijgesproken.

Na zijn eerste veroordeling werd T. ontslagen op school. Hij is intussen ook geen leraar meer. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. Aan het slachtoffer van de bewezen feiten moet hij 250 euro schadevergoeding betalen. Er was 5.000 euro gevraagd. (AFr)