Ex-directeur IBIS in Bredene riskeert zwaardere straf in beroep voor bezit en verspreiding van beelden van kindermisbruik: “Ik zat gevangen!”

Philip D. (64), de voormalige directeur van ‘matrozenschool’ Koninklijk Werk Ibis in Bredene, riskeert in beroep vier jaar cel met uitstel. Het parket ging niet akkoord met de twee jaar in eerste aanleg. “Het was een videotheeksysteem aan beelden van seksueel kindermisbruik.”

Philip D. uit Oostende stond sinds 1996 als directeur aan het hoofd van de ‘matrozenschool’ Koninklijk Werk Ibis in Bredene. Daar begeleidde hij honderden probleemjongeren en leidde hij zelfs koning Filip en koningin Mathilde door de gebouwen rond. Maar D. bleek zo’n tien jaar lang een dubbelleven te leiden. “Tien uur per dag was hij de directeur van het internaat, vijf uur was hij de familieman, maar vier uur lang was hij ook ‘Frank’ zijn seksverslaafde biseksuele alter ego die ’s nachts zijn vleugels als vleermuis of vampier uitsloeg op internet”, pleitte zijn advocaat. Hij is al ouder dan 50 als hij op het internet porno- en datingsites ontdekt. “Daar ging een nieuwe wereld voor hem open”, pleitte zijn advocaat. “Het voelde voor hem als een bevrijding, maar het groeide uit tot een hopeloze verslaving.” Liefst 450 seksafspraakjes met honderden jongemannen had hij. Sommige daarvan minderjarig, twee zelfs amper 15.

Op de computer van D. werden tal van bezwarende filmpjes gevonden. Op basis van verder onderzoek konden een twintigtal jongens geïdentificeerd worden met wie D., gespreid over een periode van tien jaar, seksdates had. De ontmoetingen vonden veelal plaats in het buitenverblijf van de 65-jarige Zoerselaar, Daniel W., in De Haan. Maar ook op het strand werden afspraakjes geregeld. In sommige gevallen zou het duo de jongens, die op het moment van de feiten minderjarig waren, ook betaald hebben. Een paar slachtoffers zouden amper vijftien jaar oud zijn geweest. Zonder dat de jongens het wisten werden ze tijdens de ontmoetingen ook gefilmd door D. en zijn kompaan. Achteraf stuurden ze de beelden door naar anderen. Ze kregen beiden twee jaar cel met uitstel, maar dat vond het parket te laag. In beroep vorderde de procureur-generaal een celstraf van vier jaar deels met uitstel onder voorwaarden en een contactverbod met minderjarigen, behalve in familiale context. “Het was een videotheeksysteem aan beelden van seksueel kindermisbruik.”, wond hij zich op over het georganiseerde misbruik en opslag van de beelden op hun computers. Aan het einde van de zitting was de procureur-generaal wel akkoord met een straf van vier jaar volledig met uitstel. Zelf vragen ze de straffen van de eerste rechter te bevestigen en zeker geen effectieve celstraf op te leggen. “Want we weten allemaal wat er met zedendelinquenten in de gevangenis gebeurt”, merkte de advocaat van Daniel W. op. Bovendien vindt de advocaat van D. dat, door de aandacht in de pers, de man al genoeg is gestraft.

“Hij begrijpt niet hoe het zover is kunnen komen, maar hij wil nog een laatste kans. De gevangenis voor hem is niet de juiste plaats”, aldus de advocaat van W. Ook de advocaat van de inmiddels gepensioneerde directeur vroeg een straf met uitstel. Na zijn aanhouding in 2022 werd Philip D. vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mocht toen zelfs als directeur blijven werken, zolang hij niet alleen met minderjarigen zou zijn. Maar toen even later de zaak in de pers kwam, werd hij toch geschorst. Ook dan pas, biechtte hij alles op aan zijn vrouw, kinderen en familie. “De school was in deze zaak nooit betrokken en alle slachtoffers deden zich voor als 18 plus. Hij had geen interesse in kinderen, wel in jonge mannen, helaas te jonge mannen.” Beiden volgen inmiddels therapie. “Ik heb geleerd van mijn fouten en het zal nooit meer gebeuren”, bezwoer W. Ook D. heeft spijt, spijt dat hij zijn gezin en school verdriet heeft aangedaan, maar spijt ook dat de kans hem is ontnomen om zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij biseksueel is. “Ik heb ongelofelijk veel spijt van de pijn die ik mijn vrouw en kinderen heb aangedaan. Ik zat gevangen in mijn geaardheid, in mijn gezin, in mijn job. Maar dat is nu allemaal als een kaartenhuisje in elkaar gestuikt. Ik zat vast in mijn driften en had na verloop van tijd de handrem niet meer op. Ik heb het volledig verkeerd aangepakt. Maar ik kom uit een cultuur waar daar nooit werd over gesproken.” Hij hoopt een ding: de band met zijn kinderen te kunnen herstellen. Uitspraak op 28 maart. (OSM)