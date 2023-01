Ex-buren voor rechter nadat politie 37 keer tussenkomt: “Sprake van Franstalig racisme”

Twee mannen, ex-buren van elkaar uit De Panne, moesten zich bij de strafrechter verantwoorden wegens wederzijdse slagen en verwondingen. Een van hen is een Fransman en beschuldigt de andere van racisme: “Hij heeft iets tegen Franstaligen en daarom beschimpte hij me.”

Op 9 februari vorig jaar moest de politie voor de zoveelste keer tussenbeide in het appartementsgebouw in De Panne waar de 53-jarige P.M. en de 69-jarige Y.S. woonden. Beide zijn buren en kunnen het absoluut niet met elkaar vinden.”

Op de vuist

In een jaar tijd is de politie er liefst 37 keer moeten tussenkomen”, stelde de procureur. “Die dag mondde dat uit in een gevecht waarbij ze met elkaar op de vuist gingen. Nadien ontkenden ze dat alhoewel de politie bij een van hen verwondingen vaststelde. Ik vraag voor beiden een straf.”

De twee leggen de schuld bij de ander. “Hij had een gebroken tand en bloed, de andere niet. Dus waarom wordt hij vervolgd?”, sprak de advocaat van P.M. Hij woont nog in hetzelfde gebouw, terwijl Y.S. verhuisde. “Het is net Y.S. die de hele tijd beschimpt werd door de andere omdat hij een Fransman is. Bekijk zijn Facebook eens. Het staat vol verwijten zoals ‘ga terug naar je land’, en verwijzing naar de KKK. Dit is eigenlijk xenofobie.” Beide mannen eisten een schadevergoeding van de ander. Vonnis op 24 februari. (JH)