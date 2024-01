Enkelband verraadt agressieveling die taxichauffeur in elkaar timmerde in Oostende: twee jaar cel

Een 27-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank twee jaar effectieve celstraf gekregen voor geweld, diefstallen en bedreigingen. Spiro B. ontkende dat hij een taxichauffeur in elkaar sloeg, maar werd verraden door… zijn enkelband.

Op 24 april 2022 nam Spiro B. in Oostende de sigaretten en gsm af van een taxichauffeur die hem naar huis voerde. Hij gaf ook rake klappen aan het slachtoffer, die elf dagen werkonbekwaam was. B. ontkende de feiten met klem, maar hield er geen rekening mee dat hij nog onder elektronisch toezicht stond na een eerdere veroordeling. Dankzij het signaal van zijn enkelband werd duidelijk dat hij precies op het moment van de feiten was thuisgekomen.

Op 11 juni 2022 ging B. aan het dierenasiel in Oostende ook nog een wandelaar te lijf. Die had een opmerking gemaakt over het feit dat B. te dicht langs zijn hond was gefietst. B. sloeg en bespuwde zijn slachtoffer en gooide een fles tegen zijn benen. Hij gooide ook nog een pallet tegen een geparkeerde wagen en reed bovendien rond op een gestolen fiets. Hij beweerde dat zijn vrouw de fiets gekocht had in het Maria Hendrikapark. “Maar hij heeft helemaal geen vrouw”, aldus procureur Jochen van Aalst.

B. heeft een uitgebreid strafregister en kreeg in oktober 2022 dertig maanden effectieve celstraf voor enkele diefstallen met geweld in Oostende. In juni vorig jaar kreeg hij nog eens drie jaar cel, eveneens voor geweld tegen een taxichauffeur en het leegroven van een appartement. Momenteel zit hij opnieuw vast voor andere feiten. (AFr)