Effectieve celstraf voor dertiger die wielertoerist met matrak te lijf gaat

Een 33-jarige man uit Koksijde heeft tien maanden effectieve cel gekregen voor een zwaar geval van verkeersagressie. De man ging langs de IJzer in Diksmuide een wielertoerist met een matrak te lijf en sloeg die in de buik. Volgens zijn verklaring omdat de wielertoerist had geslagen op zijn getunede wagen.

De feiten deden zich voor op 23 augustus vorig jaar op de IJzerdijk in Diksmuide. Twee wielertoeristen reden er naast elkaar op de weg toen de Koksijdenaar er in zijn wagen kwam aangereden. Voorbijsteken was op dat moment niet mogelijk, dus claxonneerde de dertiger uit Koksijde. Volgens de automobilist weigerden beide wielertoeristen daarop om achter elkaar te rijden. Toen hij alsnog voorbijstak reed hij een van de wielertoeristen licht aan. Het slachtoffer reageerde door een tik te geven op de wagen. De dertiger reageerde als door een wesp gestoken, zette zijn wagen aan de kant en stapte uit met een uitschuifbare wapenstok, een soort matrak. Daarmee deelde hij een harde slag uit in de buik van de wielertoerist, die een blauwe plek en schaafwonde opliep.

Onder invloed van drugs

De man vluchtte nadien weg maar tot verbazing van de intussen opgetrommelde politie kwam hij plots terug aangereden met zijn wagen. De man bleek onder invloed van drugs te rijden en kreeg van de politierechter al 90 dagen rijverbod waarvan 67 met uitstel, 3.200 euro boete met uitstel en hij moet zijn vier proeven opnieuw afleggen. Voor de feiten van verkeersagressie kreeg hij nu een effectieve celstraf van tien maanden opgelegd. Zijn advocaat had op meer mildheid gehoopt. “Het waren de wielertoeristen die hem hinderden en niet andersom. En pas toen ze een slag uitdeelden op zijn getunede wagen, wat heel gevoelig ligt bij hem, kookte zijn potje over. Die wapenstok was ook niks meer dan een attribuut van zijn airsoftuitrusting.” (JH)