Eén van zeven opgepakte terreurverdachten mogelijk vrij onder voorwaarden

De gerechtelijke politie pakte vorige week zeven verdachten, waaronder zes mannen en één vrouw, op na verschillende huiszoekingen in het kader van een terreurzaak. Zeven terreurverdachten verschenen dinsdagochtend voor de Brugse raadkamer, dat was toch de bedoeling. Vier van de zeven verdachten werden om onduidelijke redenen niet overgeplaatst waardoor hun zaak werd uitgesteld. Een van hen, een man uit Wevelgem, is mogelijk vrij onder voorwaarden, al kan het parket nog beroep aantekenen.

De politie viel in verschillende woningen in West-Vlaanderen binnen nadat ze concrete aanwijzingen hadden voor een mogelijke terreuraanslag. In totaal werden zeven mensen opgepakt. Drie verdachten hebben de Belgische nationaliteit, maar de meeste verdachten zijn van Tsjetsjeense origine. De huiszoekingen vonden plaats in Gent, Menen (3), Oostende, Roeselare (3) en Wevelgem.

Wapens

Het zevental had de plannen voor een mogelijke terreuraanslag nog niet rond, maar ze waren wel actief op zoek naar wapens. Verschillende scenario’s voor de aanslag waren ook al de revue gepasseerd. De Federale Gerechtelijke Politie kreeg hun plannen en de verdachten in het vizier en besloot in te grijpen. De verdachten zitten sinds de huiszoekingen achter slot en grendel.

Niet op zitting

De Brugse raadkamer moest dinsdagochtend beslissen over hun verdere aanhouding. Vier mannen werden om onduidelijke reden niet overgeplaatst naar de Brugse gevangenis, waardoor ze niet aanwezig konden zijn op de zitting. De voorzitter van de raadkamer besloot daarom hun zaak uit te stellen. “Ik heb mijn cliënt gisteren nog opgezocht in de gevangenis”, zegt advocaat Lennert Dierickx. “Deze ochtend kreeg ik telefoon dat hij nog steeds niet werd overgebracht. Ik vermoed dat er geen capaciteit is, maar dat verwondert mij.”

Uitstel

De zaak is dus met een week uitgesteld. Zo krijgen de verdachten de kans om zelf aanwezig te zijn “Het is een brug te ver om een zaak te behandelen in afwezigheid”, zegt meester Dierickx. De drie verdachten die wel aanwezig waren, twee mannen en één vrouw, verschenen wel voor de Brugse raadkamer. Twee van hen blijven aangehouden, de man uit Wevelgem is mogelijk vrij onder voorwaarden. Het parket heeft nog de tijd beroep aan te tekenen. “Het is een positief signaal”, zegt meester Bart De Decker.