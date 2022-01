Een slag op café kost dertiger uit De Panne liefst 33.000 euro

Een 33-jarige man uit De Panne zal wellicht nog vaak terugdenken aan een banale caféruzie van drie jaar geleden in Veurne. De man deelde er één vuistslag uit, maar raakte zijn slachtoffer ongelukkig en zwaar op het oog. Het oog van zijn slachtoffer zakte daardoor wat weg in de oogkas. G.A. krijgt de gunst van de opschorting maar moet wel een schadevergoeding van bijna 33.000 euro betalen.

De feiten dateren al van 21 maart 2019 en gebeurden in café Oud Veurne in Veurne. Omdat de zaak lange tijd onderzocht werd en er deskundigen aangesteld werden om het slachtoffer te onderzoeken duurde het lang voor de zaak voor de rechter werd gebracht. “De feiten gebeurden ’s nachts in café Oud Veurne en speelden zich eerst binnen af tussen slachtoffer P. en een andere man”, sprak de procureur. “Aanleiding waren liefdesperikelen. Binnen was een schermutseling ontstaan waarbij de polo van G.A. beschadigd werd. Nadat de discussie gedaan was gingen P. en die andere caféganger naar buiten om daar te praten. Plots ging ook G.A. naar buiten om te vragen wie zijn polo zou betalen. Er ontstond een nieuwe discussie en daarop gaf G.A. één vuistslag op het oog van P. Die liep daardoor blijvende lichamelijke schade op. De minimumstraf hiervoor is normaal twee jaar cel, maar omdat G.A. nog een blanco strafblad heeft, kunnen we akkoord gaan met een lichte straf.” De rechter gaf G.A. zelfs de maximale gunst want hij kreeg de opschorting.

33.000 euro schadevergoeding

Wellicht speelde het ook een rol dat G.A. op burgerlijk gebied al zwaar moet boeten. Slachtoffer P. liep door de slag immers zware oogschade op. Er werd vastgesteld dat zijn oog wat ingeslagen werd en verzakt raakte in de oogkas. Hij heeft blijvende economische en esthetische schade en krijgt bijna 33.000 euro schadevergoeding toegewezen van de rechter. “Zo’n banale ruzie en nu moet je daarvoor flink boeten. Wellicht zal je nu jaren moeten afbetalen. Denk in het vervolg twee keer na”, sprak de rechter tegen G.A. Die erkende de feiten en zal daar wellicht de komende jaren nog vaak aan terugdenken. (JH)