Eén dode bij schietpartij op parking, dader kan ontkomen door in de Leie te springen

Een schietpartij eiste vrijdagnacht een dodelijk slachtoffer in Komen-Waasten. De dader kon ontkomen, waarop de politie een grootschalige klopjacht organiseerde. Volgens verschillende bronnen zou het om een afrekening gaan.

De eerste meldingen bereikten de hulpdiensten rond 00.30 uur, in de nacht van vrijdag op zaterdag. Zowel brandweer als politie werden opgetrommeld nadat er sprake was van een schietpartij met gewonden.

Twee luide knallen

De feiten speelden zich af op de parking achter het cultureel centrum, tussen de gebouwen van de AGISC sportdienst en de Sluisbaan. Een getuige zag hoe het dodelijke tafereel zich ontrafelde. “Rond middernacht ging ik nog wandelen met de hond, toen ik een twintigtal jongeren op de parking zag rondhangen”, klinkt het bij de dame die anoniem wenst te blijven.

“Het is een parking die hier in de streek erg gekend is vanwege hangjongeren, overlast en drugs dus ik dacht dat het wel weer zoiets zou gaan zijn. Na een half uurtje hoorde ik plots twee luide knallen. Eerst dacht ik dat we opnieuw een woelige nacht zouden kennen, met jongeren die vuurwerk afsteken. Het zou niet de eerste keer zijn. Toch was het dit keer anders want ik zag hoe iedereen in alle richtingen weg liep. Ik had meteen fits dat het ernstig was en ik belde de politie.”

Dader ontsnapt

De knallen waren afkomstig van een vuurwapen, waarmee twee schoten werden gelost. Eén man, een twintiger afkomstig uit Komen-Waasten, bleef hevig bloedend neerliggen. Hij overleed ter plaatse. De dader van de feiten probeerde met zijn voertuig te vluchten, maar werd op de hielen gezeten door de politie. In zijn vlucht ramde hij de betonnen paal van de Leiebrug, die de grens met Frankrijk vormt. Wanneer de politie hem wilde inrekenen, sprong hij van de brug de Leie in. Een indrukwekkende klopjacht werd op poten gezet, waarbij de lokale politie versterking kreeg van de helikopter van de federale politie. De brandweer stuurde dan weer duikers ter plaatse. De dader verdween in de nacht en kon niet worden ingerekend.

“Ik kan enkel maar zeggen dat er inderdaad een voorval is geweest aan het MJC”, klonk het in een reactie van burgemeester Alice Leeuwerck. “Er loopt een onderzoek dus kan ik geen verdere informatie geven. Het parket stuurde iemand ter plaatse, deze zullen het onderzoek in goede banen leiden en zullen communiceren waar mogelijk”.

Het parket van Doornik nam de zaak in handen. Zaterdagvoormiddag waren ze nog niet bereikbaar voor commentaar.