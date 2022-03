Duo vrijuit voor verkrachting na avondje uit in Kuurne

Een man uit Waregem en zijn maat uit Meulebeke zijn in de Brugse rechtbank vrijgesproken voor verkrachting. De twintigers zouden na een avondje stappen in Kuurne twee tienermeisjes hebben misbruikt op een appartement in Tielt, maar de rechter achtte dit onvoldoende bewezen.

Op 23 juni 2019 zetten twee nichtjes van 17 en 18 jaar oud de bloemetjes buiten in discotheek Diedjies in Kuurne. In de vroege uurtjes vroegen ze A.K. (23) uit Waregem en zijn maat A.B. (20) uit Meulebeke een lift naar Oostrozebeke. Het gezelschap stapte in een wagen waarvan de bestuurder hen naar zijn appartement in Tielt voerde. Tijdens de rit werd een fles sterkedrank doorgegeven en zou K. handtastelijk zijn geweest.

“Schaamteloos misbruik”

In het appartement gingen de handtastelijkheden volgens de meisjes verder waarna het gezelschap verhuisde naar een ander, groter appartement. K. zou het zeventienjarige meisje in een van de slaapkamers hebben verkracht. Het andere meisje werd naar eigen zeggen door B. misbruikt in de zetel. “Ze maakten schaamteloos misbruik van weerloze, dronken meisjes zonder vervoer”, aldus de procureur.

Die meisjes waren helemaal niet zo dronken als het parket laat uitschijnen – meester Iris Santens

Volgens K. en B. hadden de meisjes evenwel zélf aangestuurd op seks en was alles met wederzijdse toestemming verlopen. “Die meisjes waren helemaal niet zo dronken als het parket laat uitschijnen”, pleitte meester Iris Santens. “Ze bleven de volgende ochtend nog drie uur op het appartement alvorens huiswaarts te keren. Een van de twee liet zich zelfs nog naar Oostrozebeke en Kortrijk voeren. Dat is niet de houding van meisjes die net brutaal zijn verkracht”. (AFr)