Duo vrijgesproken voor vermeende dagenlange verkrachting van vrouw in Oostende: “Ze was boos en wou van hen af”

Twee Algerijnse mannen zijn voor de Brugse rechtbank vrijgesproken voor dagenlange opsluiting en verkrachting van een Oostendse vrouw, bij wie zij verbleven. Het OM vroeg zeven jaar effectief, maar de rechtbank zag onvoldoende bewijs.

Op 14 augustus 2022 belde het slachtoffer zelf naar de politie. Ze beweerde dat ze al sinds 11 augustus in totaal acht keer was verkracht door twee Algerijnse mannen die in haar woning verbleven nadat zij er door haar drugsdealer waren afgezet. Hakim R. en Hamdi H. zouden haar al die tijd hebben opgesloten. Naar eigen zeggen kon ze ook niet eerder bellen, omdat de beklaagden haar gsm hadden afgenomen.

De politie arresteerde de beide mannen, die de beweringen van het slachtoffer met klem ontkenden. De vrouw stelde zich burgerlijke partij en eist 10.000 euro morele schadevergoeding. “Ze heeft enorm geleden onder de feiten en is nog altijd in behandeling bij een psychiater”, pleitte haar advocaat.

Op het lichaam van het slachtoffer werd sperma aangetroffen van Hamdi H. De vrouw had ook krabletsels op haar rug en arm. “Er is geen reden om te twijfelen aan de geloofwaardigheid van het slachtoffer”, aldus procureur Saskia Schepens, die voor allebei zeven jaar effectief vroeg. De mannen liepen eerder al veroordelingen op voor drugsfeiten en diefstal.

H. kwam niet opdagen voor zijn proces. De advocaat van Hakim R. ging voor de vrijspraak. “Van mijn cliënt werd geen enkel DNA-spoor aangetroffen”, pleitte meester Kris Vincke. “Mevrouw deed in eerste instantie enkel haar beklag over de twee illegalen die door haar drugsdealer in haar woning waren ondergebracht. Pas later begon ze over die verkrachtingen. Ze was duidelijk boos en wou van hen af.”

De rechtbank oordeelde dat de verklaringen van het slachtoffer op bepaalde punten tegenstrijdig waren en ook niet strookte met de resultaten van het onderzoek. (AFr)