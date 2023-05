Duo voor rechter na zinloos geweld aan station van Ieper

Een man uit Heuvelland werd op 1 januari 2022 wel heel hard aangepakt door 4 mannen aan het station van Ieper. Een reden voor de agressie was er niet echt, het ging om puur zinloos geweld. Twee daders staan nu voor de rechtbank van Ieper. De andere 2 verdachten zijn minderjarig en moeten zich voor de jeugdrechter verantwoorden.

“Nadien is het gemakkelijk zeggen dat je te veel had gedronken. Je kon ook gewoon zijn vertrokken.” Dat zei de Ieperse rechter tegen B.C. die zich samen met A.P. moet verantwoorden voor een het in elkaar slaan van man uit Heuvelland. De feiten speelden zich iets na 8 uur in de morgen van 1 januari 2022 af. Het slachtoffer, een Franssprekende kleurling, kreeg een ferm pak slaag en zelf toen hij op de grond lag, kreeg hij nog schoppen. Uit camerabeelden was duidelijk op te maken dat de daders met 4 waren.

Twee daarvan bleken minderjarig en werden doorverwezen naar de jeugdrechter. A.P. en B.C. mochten het voor de correctionele rechter in Ieper komen uitleggen. Tegen A.P., die blijkbaar het grootste aandeel in de zaak heeft, vordert de openbare aanklager 1 jaar cel met voorwaarden. P. is geen onbekende voor het gerecht. Advocaat Thomas Vandemeulebroucke was zelf niet mals voor zijn cliënt en sprak over wat die uitspookte belachelijk was. Wel hoopt de raadsman op een werkstraf voor A.P.

Meester Tom Vlaeminck merkte op dat zijn cliënt B.C. het slachtoffer niet in het gezicht sloeg, maar enkel in de rug. “Die man heeft spijt, spijt dat hij die nacht enorm veel had gedronken en dat hij zich liet meeslepen door de eerste beklaagde. De twee kenden elkaar trouwens nog niet lang”, aldus de advocaat. Na het incident keerde A.P. zich zelf nog tegen de broer van B.C. Voor de tweede beklaagde vraagt de aanklager zes maanden cel met uitstel.

Meester Sophie Gruwez, die het slachtoffer bijstaat, zegt dat de man een hele periode arbeidsongeschikt was door de feiten en vraagt een schadevergoeding. Over de periode van arbeidsongeschiktheid voerde de tegenpartij wel nog een discussie. Vonnis op 19 juni.