Duo tuigt invalide brandweerman af die het opneemt voor nachtwinkeluitbater in Gistel

Een 35-jarige man uit Gistel riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf voor slagen aan een invalide brandweerman.

Op 7 september 2020 stapten N.P. en zijn maat K.Q. een nachtwinkel in de Hoogstraat Gistel binnen. De twee waren boven hun theewater en stootten enkele blikjes bier om. Toen de uitbater hen daarop aansprak lieten de twee zich racistisch uit. Een voormalige brandweerman, die invalide is, nam het op voor de uitbater maar dat moest hij bekopen. Toen hij de winkel buitenstapte werd hij door het duo geschopt en geslagen. K.Q. tuigde het slachtoffer zelfs af met een flesje Corona-bier.

De brandweerman brandweerman raakte destijds invalide toen hij met een zwaar nierfalen in het ziekenhuis belandde. Er traden complicaties op die leidden tot hersenschade waarna hij in een coma belandde. “Mijn cliënt raakte deels verlamd en moest opnieuw leren stappen”, pleitte zijn advocate. “Hij hield aan de feiten in de nachtwinkel een gapende hoofdwonde op. Door de klappen is hij helemaal terug naar af in zijn revalidatie.”

K.Q. werd na de feiten geïnterneerd. N.P. beweerde dat hij niet doorhad dat het slachtoffer invalide is, maar procureur Jochen Van Aalst acht dit niet geloofwaardig. “Het slachtoffer heeft een katheter in het achterhoofd en verplaatst zich met een driewieler”, stelde hij.

N.P., die op het moment van de feiten onder voorwaarden stond, stelde dat het slachtoffer zich bijzonder arrogant gedroeg. “Hij is een vrij struise kerel en ik had op een bepaald moment zelfs schrik van hem. Maar onder invloed van drank en valium heb ik volledig verkeerd gereageerd. Intussen ben ik al heel lang alcoholvrij.” De rechtbank doet uitspraak op 22 maart. (AFr)