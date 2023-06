Duo slaat feestvierder gebroken kaak op Brugse Eiermarkt: tien maanden celstraf met uitstel

Een 19-jarige Bruggeling en 21-jarige man uit Eeklo hebben van de rechter tien maanden cel met uitstel gekregen voor zware slagen aan een man op de Eiermarkt in Brugge. De twee vroegen tevergeefs de vrijspraak.

Op 13 maart vorig jaar was het slachtoffer met zijn vriendin en een bevriend koppel op stap in Brugge. In een horecazaak op de Eiermarkt werd hij plots met een vuistslag in het gezicht tegen de grond gemept. Daarna kreeg hij ook nog enkele rake trappen van een andere aanwezige. De man liep daarbij een kaakbeenbreuk op en speelde ook een tand kwijt.

Camerabeelden wezen uit dat J.D. (21) uit Eeklo de eerste slag uitdeelde. Vervolgens stortte Bruggeling M.C. (19) zich op het slachtoffer. “Zijn vader moest tussenbeide komen en trok hem weg”, aldus procureur Charlotte Vonck, die tien maanden cel vroeg voor het duo.

Volgens de verdediging was het slachtoffer stomdronken en heel vervelend. “Mijn cliënt wilde alleen bemiddelen”, pleitte Fabienne De Smet, de advocate van M.C. “Het slachtoffer haalde zelf als eerste uit, maar hij miste en viel. Mijn cliënt heeft hem niet aangeraakt.” Net als M.C. vroeg ook J.D. de vrijspraak. “Als je de beelden goed bekijkt, zie je dat ik niet diegene ben die sloeg”, stelde hij.

De rechtbank achtte de schuld van M.C. en J.D. toch bewezen en kende aan het slachtoffer bijna 16.000 euro schadevergoeding toe. (AFr)