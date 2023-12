Duo rijdt vuilnisman net niet aan en slaat zijn collega bewusteloos in Oostende: 70 uur werkstraf

Twee twintigers hebben voor de Brugse rechtbank elk 70 uur werkstraf gekregen voor slagen aan een vuilnisman in Oostende. De feiten kaderden in een geval van verkeersagressie.

Op 2 december vorig jaar haalden M.D. (24) uit Gistel en Y.P. (24) uit Eernegem in de Zandvoordedorpstraat in Oostende met hun wagen een vuilniswagen in. Een van de vuilnismannen werd daarbij net niet aangereden. De bestuurder van de vuilniswagen toeterde, maar kreeg een middelvinger terug. Een derde vuilnisman ging hierop verhaal halen bij het duo, dat 150 meter verderop gestopt was aan een frituur. Daar kwam het tot een handgemeen, waarbij de vuilnisman bewusteloos werd geslagen.

Niet uitgelokt

Het openbaar ministerie vroeg voor de beide twintigers een werkstraf. M.D. gaf toe dat hij een elleboogstoot uitdeelde, maar naar eigen zeggen werd die uitgelokt. “Het slachtoffer kwam meermaals neus aan neus met hem staan”, pleitte meester Dries D’Hulster. De bestuurder van de wagen, Y.P., ontkende dat hij slagen uitdeelde en vroeg tevergeefs de vrijspraak.

Volgens de rechtbank was van uitlokking geen sprake omdat de vuilnisman geen concrete bedreiging vormde. “De reactie van de beklaagden was sowieso buiten proportie”, aldus de rechtbank. Als ze hun werkstraf niet correct uitvoeren riskeren de beklaagden alsnog zes maanden cel. (AFr)