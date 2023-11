Duo raakt slaags met taxichauffeur aan jachtclub: “Zinloos geweld en racistische praat”

Twee vrienden van 30 jaar uit Koksijde en Veurne moeten zich samen met een 31-jarige taxichauffeur uit Koksijde verantwoorden voor een vechtpartij aan de Koksijde Yachting Club (KYC). Taxichauffeur T. ging een klant ophalen maar werd racistisch bejegend door de dronken vrienden. Daarop ontstond een vechtpartij. “Het gaat om zinloos geweld maar ook om racistische praat die aan de oorzaak ligt”, sprak de procureur.

De feiten deden zich voor op 9 oktober vorig jaar aan de Yachting Club Koksijde. Daar was binnen een evenement geweest waarna vrienden T.R. en T.H., beiden 30 jaar en uit Koksijde en Veurne, buiten stonden na te praten. Beiden waren erg dronken. Rond 3 uur ‘s nachts daagde taxichauffeur E.T. op om een klant op te pikken. “Onmiddellijk werd hij racistisch bejegend door het duo”, sprak zijn advocaat. “Dat hij terug moest keren naar zijn land en zo. Terwijl hij er wel allochtoon uitziet, maar Belg is. Hij liet het passeren, tot tweemaal toe. Tot een van hen hem kwam uitdagen en te duwen. Daarop reageerde hij eenmaal, met een vuistslag, om van die ambetanteriken af te zijn. Ok, het was goed raak, en die ander had een gebroken neus. Maar het is zijn eigen fout. Wij vragen de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. De procureur vroeg voor de taxichauffeur een werkstraf van 50 uren omdat er sprake is van wederzijds zinloos geweld, en voor de twee vrienden een werkstraf van 75 uren.

Allen vrijspraak

Ook de twee vrienden willen echter de vrijspraak. “T.H. heeft niks gedaan. Hij kwam enkel tussenbeide omdat er trek- en duwwerk ontstond tussen de taxichauffeur en zijn vriend. En dat moest hij bekopen met een vuistslag en een gebroken neus en hersenschudding.” Ook T.R. wil de vrijspraak, al geeft hij als enige toe dat hij zich niet netjes gedroeg. “Wat hij allemaal zei is erg laakbaar”, vond zijn advocaat. “Maar racistisch was het niet want hij werkt als vrijwilliger bij Fedasil en zou dat nooit doen.” Vonnis op 5 december. (JH)