Duo krijgt vier maanden cel voor het binnendringen van de Zeebrugse haven

Twee Marokkaanse mannen hebben voor de Brugse rechtbank vier maanden effectieve celstraf gekregen voor het binnendringen van de Zeebrugse haven. Ze riskeerden er zes.

In de nacht van 9 op 10 december vorig jaar werden vier transmigranten betrapt op de terreinen van havenbedrijf P&O. Drie van hen, onder wie beklaagden Sofian R. (26) en Younes M. (20), bevonden zich op een schip. Het was bovendien al de derde keer dat R. en M. waren aangetroffen in de Zeebrugse haven.

Procureur Frank Demeester vroeg zes maanden cel, de gebruikelijke straf in dergelijke dossiers. De advocate van R. stelde een straf met uitstel voor. “Mijn cliënt betaalde 10.000 euro aan smokkelaars om in Europa te raken”, pleitte meester Maya Vanden Bogaerde. “Hij leeft op straat en beseft dat hij terug zal moeten keren naar zijn thuisland.” Younes M. kwam niet opdagen voor zijn proces.

De rechtbank gaf de twee uiteindelijk vier maanden cel. Omdat de data van de eerdere betrappingen niet in het dossier stonden, achtte de rechtbank het niet bewezen dat de twee van de feiten een gewoonte hadden gemaakt. Voor die verzwarende omstandigheid werden ze dan ook vrijgesproken. (AFr)