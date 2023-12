Duo krijgt geen strafvermindering voor martelen van vriend

Een 39-jarige vrouw en een vriend zijn ook in beroep veroordeeld tot respectievelijk drie en twee jaar cel omdat ze in januari een man 30 uur lang vasthielden in een huis in Diksmuide en zwaar mishandelden.

Op 10 januari dit jaar stapte M.D uit Roeselare gewond naar de politie. “Ik ben net 30 uur vastgehouden door mijn vriendin V.C. en twee van haar vrienden: Y.T. en S.B.”, sprak de man. “Ik ben eindelijk kunnen vluchten.”

De zette politie een grote actie op waarbij zelfs de speciale eenheden ter plaatse kwamen. Het huis in het centrum van Diksmuide was leeg, maar het drietal werd even later alsnog opgepakt. Ze moesten zich voor de rechter verantwoorden voor onmenselijke behandeling, vrijheidsberoving, bezit van drugs en inbreuken op de wapenwet. De beelden werden gefilmd door de 39-jarige Y.T. Het slachtoffer werd in de woning vastgehouden en kreeg heel wat klappen van V.C.

Ze gebruikte daarvoor een wapenstok en boksbeugel. Ze bedreigde hem ook met de dood en zei dat er best een begrafenisondernemer werd gebeld. S.B., de derde man in het verhaal, bleef voor de deur staan opdat het slachtoffer niet kon ontsnappen. Hij pleegde schuldig verzuim. Allen hadden ze een nieuw soort drugs gebruikt, ook in het bijzijn van minderjarigen: flakka.

V.C. kreeg drie jaar cel, S.B. twee jaar en Y.T. 30 maanden waarvan 20 met uitstel. De eerste twee gingen in beroep, maar met hof bevestigde de straffen. Hoewel V.C. nu opgesloten zit voor andere feiten, werd toch haar onmiddellijke aanhouding bevolen. (OSM)