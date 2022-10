Duo krijgt achttien maanden cel voor brutale overval op minderjarige in Knokke

Twee Limburgers zijn voor de Brugse strafrechtbank schuldig bevonden aan een brutale overval op een minderjarige. De jongen werd met de dood bedreigd.

Op 16 juli vorig jaar wandelde het slachtoffer rond 4 uur ’s nachts samen met een vriend over de dijk in Knokke. Ze werden gevolgd door vier mannen die hen om een sigaret vroegen. Het volgende moment greep Robert C. (19) uit Maasmechelen het slachtoffer bij de keel en gaf hem enkele vuistslagen in het gezicht. Terwijl Mengistu B. (19) uit Genk de vriend in bedwang hield beroofden de anderen het slachtoffer van zijn gsm. “Ze zeiden dat ze hem zouden vermoorden als hij de code van het toestel niet gaf”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste.

Jeugdzonde

Robert C. en Mengistu B. konden dankzij camerabeelden geïdentificeerd worden. C. gaf toe dat hij erbij was, maar beweerde dat hij de anderen probeerde tegen te houden. “Het was een zeer domme jeugdzonde”, pleitte zijn advocaat. De rechter hechtte geen geloof aan die uitleg en gaf C. achttien maanden celstraf met uitstel. Hij hield daarbij rekening met zijn blanco strafblad. B., die al een resem veroordelingen opliep, kreeg achttien maanden effectief. (AFr)