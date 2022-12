Duo dat in Jabbeke betrapt werd met bootje en zwemvesten krijgt 30 maanden cel voor mensensmokkel

Een 20-jarige Fransman en een 24-jarige Pakistaan hebben voor de Brugse strafrechtbank elk 30 maanden cel gekregen, waarvan de helft effectief, voor mensensmokkel.

Op 12 mei zette de douane in Jabbeke een Renault Trafic aan de kant. De bestelwagen stond immers geseind als gestolen. In de laadruimte lagen een reddingsboot, zwemvesten, een buitenboordmotor, een pomp en enkele jerrycans. Inzittenden Azeem M. (20) en Kashif B. (24) logen aanvankelijk dat ze op weg waren naar Parijs. Later gaven ze toe dat ze de bestelwagen in opdracht van een kennis hadden opgehaald in het Duitse Bonn.

Volgens het parket was het materiaal bestemd voor mensensmokkel over zee. Uit onderzoek van zijn gsm bleek dat Kashif B. eerder al in Duitsland was geweest. “Hij had ook contact met een persoon die in de zogenaamde ‘jungle’ van Calais verbleef”, stelde procureur Frank Demeester. Azeem M. wist naar eigen zeggen niet dat de wagen gestolen was en dat er nautisch materiaal in stak. Hij vroeg net als zijn kompaan de vrijspraak. “Die kennis heeft misbruik van hen gemaakt. Ze waren zich van geen kwaad bewust”, stelden hun advocaten.

De rechtbank zag dit evenwel anders en veroordeelde het duo tot 30 maanden cel, waarvan vijftien effectief. Hun bestelwagen werd verbeurd verklaard. (AFr)