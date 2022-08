Drugsverslaafde bedreigt zus met samoeraizwaard en riskeert fikse boete

Een 42-jarige man uit Roeselare herviel in zijn drugsverslaving en bedreigde zijn zus met een samoeraizwaard. Hij riskeert zestien maanden cel en 8.000 euro boete, al beweert hij dat hij het zwaard enkel even toonde en er niet mee zwaaide.

De beklaagde, B.D., kampt al lange tijd met een drugsprobleem en liep al achttien eerdere veroordelingen op. Op 21 oktober vorig jaar herviel hij in zijn verslaving nadat hij op korte tijd zijn werk, zijn vriendin en zijn vader verloor. Hij mocht ook zijn kind niet meer zien. “De stabiliteit in zijn leven viel weg en daarom greep hij weer naar drugs”, zei zijn advocaat. Op 13 december werd D. betrapt met speed in zijn wagen.

Twee weken na zijn veroordeling schond hij echter al zijn voorwaarden. Op 19 maart van dit jaar ging hij naar het huis van zijn zus in Lendelede, waar op dat moment zijn ex en hun kinderen op bezoek waren. D. mocht echter niet binnen en haalde daarop volgens het Openbaar Ministerie een samoeraizwaard uit zijn wagen haalde. Hij dreigde ermee hen allemaal het hoofd af te hakken.

D. ontkent dit. “Toen ik wegreed, liep mijn zus me achterna omdat ik wat afval door mijn venster gooide. Toen ik dit in mijn koffer stak, zag ze het zwaard. Ik heb het enkel even getoond, maar ik zou haar of mijn kinderen nooit iets aandoen.”

Vonnis op 12 augustus. (JF)