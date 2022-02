Dronkenman die met bomen praat veroordeeld voor overlast tegen politie

Een 50-jarige man uit Westende moet een werkstraf van 100 uren vervullen en 1.600 euro boete betalen in twee dossiers van overlast en een diefstal. De man praatte met bomen, sprong plots voor een politiewagen en veroorzaakte overlast.

De 50-jarige S.V. kwam vanuit Westende met de tram afgezakt naar Nieuwpoort en stal er een fiets. Terwijl de politie de vaststellingen deed reed V. op de fiets plots weer voorbij. Hij zette het op een lopen maar werd gearresteerd. Op 31 maart vorig jaar dan, enkele dagen voor de lockdown, liep hij dronken rond in Nieuwpoort. Hij stond er luidkeels te roepen, praatte tegen de bomen en bij aankomst van de politie sprong hij voor hun politievoertuig.

De man was erg dronken en werd verzocht naar huis te gaan met de tram. Hij stapte echter meteen opnieuw uit en werd gearresteerd. Daarbij gedroeg hij zich weerspannig tegen de politie. Hij kreeg er acht maanden cel en 1.600 euro boete maar zijn advocaat vroeg de rechter om hem een werkstraf op te leggen. “Beide feiten situeren zich in dezelfde moeilijke context. Hij woont samen met zijn moeder die schizofreen is. Telkens er ruzie is gaat hij naar Nieuwpoort om daar stoom af te laten.”

De man is geen onbekende voor het gerecht. Hij kreeg eerder al een celstraf wegens drugsfeiten. Hij kreeg nu een werkstraf van 100 uren en moet 1.600 euro boete betalen. (JH)