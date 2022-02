Dronkenlap uit Wakken probeert politieman te wurgen met koordje badgehouder: “Hij drinkt tot twee liter wodka per dag”

Een 43-jarige Pool uit Wakken riskeert in de Brugse rechtbank vijf jaar cel, waarvan drie effectief, voor poging tot doodslag op een politieman. Marek J. zou het slachtoffer proberen wurgen hebben met het koordje van diens badgehouder. Zelf ontkent hij dit met klem.

Op 23 januari vorig jaar was Marek J. in zwaar beschonken toestand tegen voorbijrijdende wagens aan het springen in Wakken. Een patrouille van politiezone Midow kwam ter plaatse en trof er J. aan op de grond onder een deken. De Poolse man vroeg een sigaret maar toen hij die niet kreeg begon hij met zijn hoofd op de grond te bonken. Een inspecteur probeerde dat te verhinderen waarop de poppen aan het dansen gingen.

In een vlaag van razernij ging J. de agent te lijf en probeerde hij zijn dienstwapen te grijpen. Dat mislukte maar hij kon wel zijn wapenstok afnemen en deelde daar vervolgens enkele rake klappen mee uit. Het volgende moment greep J. naar de badgehouder van de agent en zou hij die met het koordje proberen te wurgen hebben. “Langdurig en met volle kracht”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Mijn cliënt keek de dood in de ogen. De beklaagde loste pas toen zijn eigen zoon naar buiten kwam en hem met een wapenstok op de rug begon te slaan.”

Intussen had de collega van het slachtoffer het koordje doorgeknipt met een tang. Er moest nog een tweede patrouille ter plaatse komen om J. in de boeien te slaan. De man maakte vervolgens nog amok in de combi en op het commissariaat. “Hij drinkt tot twee liter wodka per dag”, stelde de advocaat van de agenten. “Hij zorgde al vaker voor problemen.”

Volgens de verdediging had de Pool niet de intentie om de agent te doden. “Hij had dat touw wel vast maar heeft de keel niet toegeknepen”, pleitte meester Mathieu Desmet. “Bovendien maakte geen enkele getuige melding van een wurgpoging. De ambulanciers spraken enkel over schoppen, slaan en bijten.” Na een ernstig arbeidsongeval in 2016 raakte Marek J. aan de drank. De man ging in behandeling, maar na de dood van zijn moeder zou de verslaving in december 2020 terug aangewakkerd zijn. De uitspraak volgt op 2 maart. (AFr)