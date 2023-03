Dronken studenten richten voor 5.000 euro schade aan in automatenshop in De Panne maar krijgen geen straf

Twee 20-jarige studenten uit Dilbeek hebben de gunst van de opschorting gekregen nadat ze voor liefst 5.000 euro schade aanrichtten in een automatenshop in De Panne. De twee waren op vakantie in het buitenverblijf van een van hun vaders en waren zwaar dronken.

Op 29 mei vorig jaar stelde de uitbater van een automatenshop in De Panne vast dat er ingebroken was. Rond 4 uur drongen twee mannen de ruimte waarin de automaten stonden, die uitgerust zijn met deuren en eigenlijk gesloten waren, binnen en brachten heel wat vernielingen aan. Het glas sneuvelde en er werd 250 euro gestolen net als wat soep en maaltijden. Toen de uitbater een bericht op Facebook plaatste ging de bal snel aan het rollen.

“Toen mijn cliënten ’s ochtends ontwaakten in hun vakantieverblijf lazen ze over de feiten op sociale media”, sprak de advocaat van A.V. en B.D., beiden uit Dilbeek. “Ze zagen aan het glas op hun kledij en de gestolen waren dat zij het waren geweest. Alleen: ze waren zo zwaar dronken dat ze zich niets meer herinnerden. Ze vermoedden zelfs dat iemand bij het uitgaan iets in hun drankje deden. Beiden zijn plichtsbewust en contacteerden zelf meteen de eigenaar. Die eiste daarop 5.000 euro maar ze kwamen niet tot een akkoord waarop hij de zaak voor de rechter bracht.” Er werd voor de jonge studenten een werkstraf gevraagd maar de rechter oordeelde dat het om een eenmalige jeugdzonde ging en gaf hen de gunst van de opschorting. Zo blijft hun strafblad dus clean. Ze moeten de schade wel nog vergoeden aan de eigenaar. (JH)