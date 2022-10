Dronken Pool die agent probeerde te wurgen riskeert vijf jaar effectief

Een 44-jarige Pool uit Wakken vraagt in beroep een straf volledig met uitstel. Ineen dronken razernij probeerde hij een agent te wurgen. Zijn eigen zoon en een collega-agent konden erger voorkomen.

Op 23 januari vorig jaar was Marek J. in zwaar beschonken toestand tegen voorbijrijdende wagens aan het springen in Wakken. De politie kwam ter plaatse en trof de man aan op de grond onder een deken. Omdat hij geen sigaret kreeg, begon J. met zijn hoofd op de grond te bonken. Toen een agent dit probeerde te verhinderen, gingen de poppen aan het dansen. De razende Pool ging de agent te lijf en probeerde zijn dienstwapen te grijpen. Dat mislukte, maar hij kon wel zijn wapenstok afnemen en deelde daar vervolgens enkele rake klappen mee uit. Met een balpen stak hij ook in de arm van de agent en beet hij in de hand. Daarna greep J. naar de badgehouder van de agent en probeerde hem daarmee te wurgen. Het lukte hem bijna. Pas toen zijn eigen zoon naar buiten kwam en hem sloeg met een knuppel loste J. zijn greep.

De collega van het slachtoffer had intussen het koordje van de badgehouder doorgeknipt. Met de hulp van een tweede patrouille kon J. uiteindelijk naar de cel worden overgebracht. Hij kreeg vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel, maar ging in beroep. Volgens zijn advocate had hij die dag twee liter vodka gedronken en als hij gedronken heeft, borrelt zijn haat tegen de politie op. Dat blijkt ook uit onderzoek van zijn Facebookprofiel waar hij boodschappen postte waaruit zijn afkeer voor politiemensen bleek. Nu neemt hij dagelijks antabuse.

Multitool

“Hij drinkt dus niet meer en een effectieve gevangenisstraf is geen meerwaarde. Het signaal is overgekomen. Ik vraag een straf volledig met uitstel.” Maar dat ziet het openbaar ministerie anders. “Meneer heeft duidelijk een aversie tegenover politiemensen als hij gedronken heeft. Maar ik heb geen garantie dat meneer de komende jaren elke dag zijn antabuse inneemt.” Bovendien merkte de procureur-generaal op dat de man nog heel veel geluk heeft gehad. “Zijn collega had een multitool op zak met daarin een mes. Dat behoort niet tot de standaarduitrusting van een agent. Een geluk dat hij dat op zak had en daarmee dat koordje kon doorsnijden of meneer kon het in een andere zaak komen uitleggen.”

De ruim twee meter grote Pool, goed voor 120 kilo is ook voor 66% invalide na een rugletsel. “Werken kan hij niet, maar een agent wurgen terwijl zijn eigen zoon hem er met alle macht van moet slaan, dat lukt wel? Ik vraag vijf jaar volledig effectief.” Uitspraak op 9 november. (OSM)