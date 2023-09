Dronken klant wil café niet verlaten en gooit zoutvat tegen raam, nu riskeert hij zes maanden cel

Een 42-jarige man uit Tielt riskeert voor de Brugse rechtbank zes maanden effectieve celstraf voor vernieling.

A.D. kampt met een drankprobleem en zat op 29 mei vorig jaar in een café in Tielt. De man had teveel gedronken en zorgde volgens het openbaar ministerie voor overlast op het terras. De uitbater zette hem aan de deur waarop de man door het lint ging. Hij graaide een zoutvat van een terrastafel en gooide die tegen een ruit van het café. Het glas vloog niet aan diggelen maar vertoonde wel een sterretje.

Talrijke veroordelingen

De Tieltenaar was niet aan zijn proefstuk toe en liep sinds 2006 al talrijke veroordelingen op voor onder meer diefstal, drugs, wapens en vernielingen. “Hij kreeg al drie keer voorwaarden opgelegd maar dat haalde niets uit”, stelde de procureur. A.D. stuurde vrijdag zijn kat naar het proces. De procureur vroeg dan maar de maximumstraf van zes maanden cel.

De herstellingskosten aan het raam bedroegen ruim 4.000 euro, maar er stelde zich niemand burgerlijke partij in de zaak. De rechtbank doet uitspraak op 6 oktober. (AFr)