Dronken karatebeoefenaar moet agenten 250 euro betalen na agressie

Een 52-jarige man uit Nieuwpoort heeft een celstraf van vier maanden met uitstel gekregen wegens partnergeweld tegen zijn vrouw en nadien weerspannigheid tegen de politie. J.T. is een fervent karatebeoefenaar en had volgens de rechter beter moeten weten. “Maar geen enkele aangeleerde techniek heb ik gebruikt”, zegt de man.

Op 26 mei vorig jaar werd de politie opgeroepen door de vrouw van J.T. in Nieuwpoort die om hulp had gebeld. “Er waren al enkele maanden relatieproblemen, vooral door het alcoholgebruik van J.T.”, schetste de procureur. “Die avond kwam hij thuis en ontstond er snel ruzie. De man had duidelijk opnieuw gedronken. Zijn vrouw trok naar de garage om de wasmachine aan te steken maar hij volgde haar en gaf haar twee slagen. Toen de politie aankwam gedroeg hij zich bijzonder weerspannig. Hij wilde hen een vuistslag geven en zelfs bijten.”

Uit het dossier blijkt dat J.T. een fervent karatebeoefenaar is. De rechter vond dat hij beter had moeten weten. “Dat klopt, en ik excuseer me ook tegenover de politie en mijn vrouw”, sprak J.T. “Maar ik benadruk dat ik geen enkele van mijn aangeleerde technieken heb gebruikt. Maar ik was dronken en dan doet een mens dingen die hij normaal niet doet. Mijn alcoholprobleem is al langer achter de rug. Het was toen gewoon een zware periode omwille van de coronalockdown en mijn relatieproblemen maar intussen gaat het tussen ons ook weer goed.”

Omwille van zijn blanco strafblad kreeg de man een celstraf met uitstel. De twee betrokken politiemannen kregen elk 250 euro schadevergoeding. (JH)