Dronken amokmaker vernielt stoelen en raam van horecazaak in Koksijde

In de Dumontlaan in Sint-Idesbald bij Koksijde zorgde een dronken man donderdagnacht voor amok in een horecazaak.

De twintigjarige man uit De Panne was samen met een vriend in de zaak toen hij behoorlijk boven zijn theewater ruzie begon te stoken met de aanwezige klanten. Zijn vriend probeerde hem hiervan te weerhouden, maar de man wist van geen ophouden. Hij vernielde twee stoelen en een raam van de zaak. De politie kwam ter plaatse en stelde een pv op. (JH)